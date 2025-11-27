یک شرکت خصوصی چینی از تولید انبوه موشک هایپرسونیک YKJ-1000 با سرعتی تا ۷ ماخ خبر داده؛ موشکی که گفته می‌شود هزینه ساخت آن ۹۰٪ ارزان‌تر از موشک‌های هم‌رده است و توجه صنایع دفاعی جهان را به خود جلب کرده است.

ویژگی‌های کلیدی این موشک چیست؟

پنهان‌شونده در زمین و دریا

پرتابگر آن شبیه یک کانتینر حمل‌ونقل است.

هدایت خودکار، اصلاح مسیر در میانه راه و توان فرار از پدافندها.

شیرجه نهایی مرگبار روی هدف.

قابل استقرار روی سکوهای سیار بدون نیاز به خودروهای پرتاب تخصصی.

منبع فارس

