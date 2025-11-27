موشک هایپرسونیکی که میتواند در دریا پنهان شود! + فیلم
یک شرکت خصوصی چینی از تولید انبوه موشک هایپرسونیک YKJ-1000 با سرعتی تا ۷ ماخ خبر داده؛ موشکی که گفته میشود هزینه ساخت آن ۹۰٪ ارزانتر از موشکهای همرده است و توجه صنایع دفاعی جهان را به خود جلب کرده است.
ویژگیهای کلیدی این موشک چیست؟
پنهانشونده در زمین و دریا
پرتابگر آن شبیه یک کانتینر حملونقل است.
هدایت خودکار، اصلاح مسیر در میانه راه و توان فرار از پدافندها.
شیرجه نهایی مرگبار روی هدف.
قابل استقرار روی سکوهای سیار بدون نیاز به خودروهای پرتاب تخصصی.