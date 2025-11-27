مقامات آمریکایی: تیرانداز یک تبعه افغان است
شبکه «انبیسی» به نقل از شماری از مقامهای آمریکایی گزارش داد که هویت فرد مظنون در تیراندازی اخیر در واشنگتن، در مرحله نخست به عنوان «یک شهروند افغان» شناسایی شده است.
شبکه سی بی اس نیوز نیز هویت این فرد را «رحمان الله لاکانوال» ۲۹ ساله و «تبعه افغانستان» معرفی کرد که در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده بود. (همان سالی که آمریکاییها افغانستان را تحویل طالبان داده و فرار کردند).
مقامهای مذکور جزئیات بیشتری درباره سابقه فرد یا انگیزه احتمالی او ارائه نکردهاند و بررسیهای امنیتی همچنان ادامه دارد.