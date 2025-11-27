خبرگزاری کار ایران
«به قدر کافی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«بلوگا» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«عسل» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«گودزیلا: پادشاه هیولاها» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«جوجه تیغی ها» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«لایه‌های پنهان» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«فرمانده» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«ناشناخته» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«قلب خورشید» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پی ۲۲» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«تویی که نمی‌شناختمت» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«بازی مرگ ۱» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«دره ربوده شده» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«باشگاه سری» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«دزدان ماه» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

