قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۶ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
309,440
|
بالاترین قیمت روز
|
310,280
|
پایین ترین قیمت روز
|
308,270
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
330
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.08
|
نرخ بازگشایی بازار
|
308,960
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۶ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
308,940
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.16
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
500