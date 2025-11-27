قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۶ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
24,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
36,430,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
47,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
59,520,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
71,060,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
82,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
94,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
105,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
118,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
129,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
141,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
152,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
164,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
175,700,000