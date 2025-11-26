خبرگزاری کار ایران
شیوه جدید محاسبه مالیات در رستوران‌های لوکس

کد خبر : 1719301
در سیستم جدید دریافت مالیات وقتی مصرف‌کننده صورتحساب الکترونیکی را دریافت می‌کند، بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت او کسر می‌شود.

مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور  در خصوص اخذ مالیات آنی ۸ درصدی از ابتدای دی ماه اظهار داشت: اخیراً فراخوانی برای حدود ۱۹۰ رستوران، عمدتاً رستوران‌های لوکس و زنجیره‌ای، منتشر کرده‌ایم که بخش قابل توجهی از آن‌ها در تهران فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که مشتریان به رستوران‌ها مراجعه کرده و غذاهای خود را میل می‌کنند، رستوران‌ها موظف هستند مبلغ غذا را به صورت الکترونیکی در اختیار آن‌ها قرار دهند. در این فرآیند، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان دریافت خواهد شد.

وی بیان کرد: پیش از این رستوران‌ها این ۱۰ درصد را دریافت کرده و بعد از سه ماه آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دادند؛ اما از ابتدای دی ماه ۸ درصد از این مالیات به صورت علی‌الحساب در همان لحظه به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و ۲ درصد باقی‌مانده برای تصفیه در پایان دوره مالیاتی نگهداری می‌شود.

موحدی توضیح داد: برای این فرآیند، یک سوئیچ جدید در دستگاه‌های کارت‌خوان تعریف شده است که به بانک مرکزی متصل است. در زمان پرداخت، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور خودکار از مبلغ کل کسر می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: این روش از اول دی‌ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده است.

او با بیان اینکه این سیستم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی جریان مالیاتی طراحی شده است، از جمله مزایای دیگر این فرآیند را اینگونه برشمرد: مالیات به محض پرداخت از مشتری کسر می‌شود و نیازی به انتظار برای تسویه‌های سه‌ماهه نیست؛ همچنین رستوران‌ها نمی‌توانند به راحتی مالیات را از مشتریان دریافت کرده و به سازمان امور مالیاتی واریز نکنند.

او اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای این قوانین به تدریج انجام می‌شود و شامل سایر صنوف نیز خواهد بود. در این راستا، سازمان امور مالیاتی در حال توسعه یک سیستم کارآمد برای ثبت و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است.

در پایان گفت: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل حجم پایین فروش و نوع فعالیتشان مشمول این قوانین نمی‌شوند، باید از این سیستم مستثنی شوند.

 

علت انحراف ستون فقرات