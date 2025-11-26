خانه



سایر رسانه‌ها ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰:۲۳

ادعای یک رسانه در مورد شگرد تازه دولت برای فراری دادن مالواجرد از استیضاح

دولت قرار است وزیران در آستانه استیضاح را در سمت‌های دیگری جابجا کند تا ضمن دور زدن استیضاح، ترکیب دولت دستخوش تغییر نشود.