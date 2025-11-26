ادعای یک رسانه در مورد شگرد تازه دولت برای فراری دادن مالواجرد از استیضاح
دولت قرار است وزیران در آستانه استیضاح را در سمتهای دیگری جابجا کند تا ضمن دور زدن استیضاح، ترکیب دولت دستخوش تغییر نشود.
تابناک نوشت:
بر اساس ایده شکل گرفته پیشنهاد شده دنیا مالی تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بگیرد و در سمت دیگر فرزانه صادق مالواجرد روانه وزارت گردشگری شود.
البته دور از ذهن نیست که مجلس با این جابجایی ممکن است موافقت نکند که در این صورت دولت حذف زنان از کابینه را بر گردن مجلس خواهد انداخت.
همچنین در صورت معرفی مالواجرد برای وزارت گردگشگری، پیشنهاد شده رضا صالحی امیری رهسپار وزارت ورزش و جوانان شود.