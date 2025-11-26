زنده شدن زن «مرده» لحظاتی پیش از سوزانده شدن در تابوت + فیلم
زن ۶۵ سالهای در تایلند که بهاشتباه مرده تصور شده بود، لحظاتی قبل از سوزانده شدن در معبد زنده شد و با ضربهزدن به تابوت، خانواده و کارکنان معبد را در بهت و حیرت فرو برد.
اتفاقی شگفتانگیز در استان فیتسانولوک
این اتفاق غیرمنتظره در استان فیتسانولوک در شمال تایلند رخ داد. خانواده این زن به نام چونتیروت، پس از اعلام مرگ او، پیکرش را در یک تابوت سفید قرار دادند و در سفری چهار ساعته، راهی معبدی در حومه بانکوک شدند. این معبد خدمات سوزاندن و خاکسپاری رایگان را برای افراد نیازمند ارائه میدهد.
صدای تابوت و شوک خانواده
در مسیر انتقال پیکر، اطرافیان صدای ضربههایی را از داخل تابوت شنیدند. زمانی که خانواده در تابوت را گشودند، با صحنهای باورنکردنی مواجه شدند. زنی که مرده تصور میشد، زنده مانده و همچنان نفس میکشید.
اظهارات برادر چونتیروت
مونگکول، برادر ۵۷ ساله این زن، اظهار داشت: «خواهرم دو سال بود که دیگر قادر به بلندشدن از تخت نبود و همان روز سحرگاه او را بیجان یافتیم.» وی افزود: «وقتی متوجه شدم که او هنوز زنده است، شوکه شدم، متحیر ماندم و سرشار از خوشحالی شدم. این اتفاق برایم مانند یک معجزه بود.»
شهادت کارمند معبد
تامانون، کارمند ۲۷ ساله معبد، نیز گفت: «زمانی که میخواستم پیکر را به سالن منتقل کنم، صداهایی شنیدم. با دقت بیشتر، نالههایی برای کمک را متوجه شدم.» او توضیح داد: «وقتی پوشش تابوت را برداشتم، حرکت او را دیدم. زن هوشیار بود، هرچند بسیار ضعیف نفس میکشید و قادر به صحبت کردن نبود. چنین چیزی هرگز ندیده بودم و شوکه شدم.»
واکنش مسئول معبد
رئیس معبد نیز اعلام کرد که در طول فعالیتش، تاکنون با چنین حادثهای مواجه نشده بود. او همچنین ابراز خوشحالی کرد که خانواده چونتیروت فرصتی دوباره برای بودن کنار او یافتهاند.