کالابرگ برای سه دهک اول، هفته آینده اجرا می‌شود + فیلم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای طرح کالابرگ برای سه دهک اول جامعه مانعی وجود ندارد و از هفته آینده کالابرگ اجرا می‌شود.

رامین عنوان کرد: قرار بر این است که به موازات تورم، قیمت ۱۱ قلم مواد غذایی که در سبد مورد پیشنهاد انستیتو تغذیه ایران بوده، هر چقدر افزایش قیمت در اثر تورم وجود داشته باشد، وزارت رفاه آن را بر روی کالابرگ جبران کند. درخصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان انتظار بر این است که سازمان تأمین اجتماعی یک شرکت ثانوی انتخاب کند و یا با همان شرکت قبلی برای افزایش قیمت در سال آینده توافق کند.

علت انحراف ستون فقرات