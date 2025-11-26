بهترین گیاهان برای تصفیه هوای خانه از نگاه ناسا
تحقیقات ناسا نشان داده است که برخی از گیاهان آپارتمانی عملکرد چشمگیری در حذف آلایندهها و افزایش اکسیژن دارند. در این مطلب با معرفی این گیاهان، مزایا و نحوه نگهداری آنها آشنا میشوید.
زندگی در فضاهای بسته و کمتهویه باعث افزایش آلایندههای شیمیایی میشود؛ مواد شوینده، دود سیگار، رنگها و حتی وسایل الکترونیکی میتوانند ترکیبات مضری وارد هوا کنند.
مطالعه «پاکسازی هوای ناسا» نشان میدهد که استفاده از گیاهان مناسب میتواند تا حد زیادی کیفیت هوا را افزایش دهد. اگر به دنبال راهی کمهزینه، زیبا و کارآمد برای تصفیه هوا هستید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
بهترین گیاهان برای تصفیه هوای خانه و اداره از نگاه ناسا
۱. سانسوریا (Snake Plant)
سانسوریا یکی از مقاومترین گیاهان آپارتمانی است که در شب اکسیژن تولید میکند. این گیاه در حذف بنزن، فرمالدهید و تولوئن بسیار مؤثر است. نگهداری ساده و نیاز کم به آب، آن را مناسب خانهها و دفاتر شلوغ میسازد.
۲. پوتوس (Pothos)
پوتوس در جذب فرمالدهید و مونوکسیدکربن عملکرد فوقالعادهای دارد. رشد سریع و سازگاری بالا باعث شده انتخاب محبوبی برای محیطهای اداری باشد.
۳. نخل اریکا (Areca Palm)
یکی از بهترین گیاهان برای مرطوبسازی و تصفیه هوا است. ناسا این گیاه را در دسته گیاهان ممتاز برای فضاهای بسته معرفی کرده است. نخل اریکا در حذف تریکلرواتیلن و فرمالدهید مؤثر است.
۴. حسن یوسف (Coleus / Coleus Blumei)
هرچند بیشتر به دلیل زیبایی برگهایش معروف است، اما توانایی جذب برخی آلایندهها را دارد. در صورتی که محیط روشن باشد، رشد چشمگیری دارد.
۵. پیچک انگلیسی (English Ivy)
این گیاه ضدآلرژی بوده و در حذف کپک، قارچ و سموم موجود در هوا بسیار مؤثر است. برای بیماران آلرژیک انتخاب ارزشمندی محسوب میشود.
۶. فیکوس بنجامین (Ficus Benjamina)
فیکوس یکی از گیاهان برتر در حذف تریکلرواتیلن و فرمالدهید است. این گیاه برای دفاتر کاری با نور غیرمستقیم بسیار مناسب است.
۷. بامبو پالم (Bamboo Palm)
در گزارش ناسا، بامبوپالم یکی از بهترینها در جذب بنزن و تریکلرواتیلن معرفی شده است. ظاهر زیبا و حالت دکوراتیو آن نیز مزیت دیگرش است.
۸. آگلونما (Aglaonema)
آگلونما در پاکسازی فرمالدهید و سایر ترکیبات فرار عملکرد خوبی دارد. مقاومت بالا و نیاز نگهداری کم، دلیل محبوبیتش است.
نکات مهم برای افزایش اثر گیاهان تصفیهکننده
-
از هر ۱۰ مترمربع فضا، حداقل یک گیاه تصفیهکننده استفاده کنید.
-
برگها را مرتب تمیز کنید تا جذب آلایندهها بهتر انجام شود.
-
نور مناسب و آبیاری اصولی برای حفظ سلامت گیاه ضروری است.
-
ترکیب چند نوع گیاه میتواند اثربخشی بیشتری ایجاد کند.
سوالات متداول درباره بهترین گیاهان تصفیهکننده هوا
۱. آیا گیاهان واقعاً میتوانند هوا را مثل دستگاه تصفیهکننده پاک کنند؟
بر اساس مطالعات ناسا، گیاهان میتوانند آلایندههای رایج را جذب کنند؛ اما در فضاهای بزرگ یا بسیار آلوده نمیتوانند جای دستگاههای تصفیه هوا را بگیرند. بهترین حالت، استفاده همزمان از هر دو است.
۲. کدام گیاه برای اتاقخواب مناسبتر است؟
سانسوریا بهترین گزینه است؛ زیرا برخلاف بیشتر گیاهان، شبها اکسیژن تولید میکند.
۳. کدام گیاه برای ادارات کمنور پیشنهاد میشود؟
پوتوس، آگلونما و نخل اریکا در محیطهای کمنور عملکرد خوبی دارند و نیاز به مراقبت زیاد ندارند.
۴. چند گیاه برای یک خانه ۸۰ متری کافی است؟
بین ۸ تا ۱۲ گیاه بسته به نوع آنها، دمای محیط و سطح آلایندهها توصیه میشود.