خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش کلسترول خون با مصرف سیاه‌دانه

کاهش کلسترول خون با مصرف سیاه‌دانه
کد خبر : 1719171
لینک کوتاه کپی شد.

مطالعه‌ای جدید در ژاپن نشان می‌دهد مصرف روزانه سیاه‌دانه می‌تواند به بهبود سلامت متابولیک کمک کند. در این تحقیق که نتایج آن در مجله Food Science & Nutrition منتشر شده، شرکت‌کنندگان به‌مدت ۸ هفته روزانه ۵ گرم پودر سیاه‌دانه مصرف کردند.

نتایج حاکی از کاهش قابل‌توجه تری‌گلیسیرید، کلسترول بد (LDL) و کلسترول کل و همچنین افزایش کلسترول خوب (HDL) بود. همچنین احساس گرسنگی در شرکت‌کنندگان کاهش یافت که نقش احتمالی سیاه‌دانه در کنترل اشتها را نشان می‌دهد.

پژوهشگران معتقدند سیاه‌دانه اثر ضدتشکیل بافت چربی و کاهنده چربی خون دارد. این دانه که در غذاهای خاورمیانه و هند رایج است، حاوی ترکیب آنتی‌اکسیدانی تیموکینون نیز هست.

«ترزا لینک»، متخصص تغذیه، ضمن تأیید نتایج این مطالعه، تأکید کرد که سیاه‌دانه می‌تواند به‌عنوان بخشی از سبک زندگی سالم در کنترل وزن مفید باشد، اما برای تأیید قطعی فواید آن، به مطالعات بلندمدت‌تری نیاز است.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات