کاهش کلسترول خون با مصرف سیاهدانه
مطالعهای جدید در ژاپن نشان میدهد مصرف روزانه سیاهدانه میتواند به بهبود سلامت متابولیک کمک کند. در این تحقیق که نتایج آن در مجله Food Science & Nutrition منتشر شده، شرکتکنندگان بهمدت ۸ هفته روزانه ۵ گرم پودر سیاهدانه مصرف کردند.
نتایج حاکی از کاهش قابلتوجه تریگلیسیرید، کلسترول بد (LDL) و کلسترول کل و همچنین افزایش کلسترول خوب (HDL) بود. همچنین احساس گرسنگی در شرکتکنندگان کاهش یافت که نقش احتمالی سیاهدانه در کنترل اشتها را نشان میدهد.
پژوهشگران معتقدند سیاهدانه اثر ضدتشکیل بافت چربی و کاهنده چربی خون دارد. این دانه که در غذاهای خاورمیانه و هند رایج است، حاوی ترکیب آنتیاکسیدانی تیموکینون نیز هست.
«ترزا لینک»، متخصص تغذیه، ضمن تأیید نتایج این مطالعه، تأکید کرد که سیاهدانه میتواند بهعنوان بخشی از سبک زندگی سالم در کنترل وزن مفید باشد، اما برای تأیید قطعی فواید آن، به مطالعات بلندمدتتری نیاز است.