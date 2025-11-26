۲۶ نوامبر روز جهانی لوئیس است

داستان لوئیس، کوآلای نمادین

در نوامبر ۲۰۱۹، طی آتش‌سوزی‌های گسترده موسوم به Black Summer در استرالیا، کوآلایی به نام لوئیس توسط زنی به نام تونی دوهرتی در نیو ساوت ولز نجات یافت.

لوئیس به دلیل سوختگی‌های شدید تنها یک هفته پس از نجات جان باخت.

مرگ او به سرعت به نمادی از رنج حیات وحش در برابر تغییرات اقلیمی و فجایع طبیعی تبدیل شد.

هدف روز جهانی لوئیس

افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدهایی که آتش‌سوزی‌ها و تغییرات اقلیمی برای کوآلاها و دیگر گونه‌های جانوری ایجاد می‌کنند.

تشویق به حمایت مالی و داوطلبانه از سازمان‌هایی مانند Australian Koala Foundation که برای حفاظت از کوآلاها و زیستگاه‌هایشان فعالیت می‌کنند.

یادآوری اهمیت همدلی انسانی با حیوانات و محیط زیست، به‌ویژه در شرایط بحران.

تاریخچه و شکل‌گیری

۱۹۸۶: تأسیس Australian Koala Foundation برای حفاظت از کوآلاها.

۲۰۱۹: آغاز آتش‌سوزی‌های گسترده در استرالیا که هزاران کوآلا را کشت یا آواره کرد.

۲۰۲۰: مرگ لوئیس پس از نجات، که الهام‌بخش نام‌گذاری این روز شد.

از آن زمان، هر سال در ۲۶ نوامبر این روز به صورت نمادین گرامی داشته می‌شود.

اهمیت فرهنگی و زیست‌محیطی

کوآلاها یکی از نمادهای ملی استرالیا هستند و آسیب‌پذیری آن‌ها نشان‌دهنده شکنندگی اکوسیستم‌های طبیعی است.

روز جهانی لوئیس فرصتی است برای یادآوری مسئولیت مشترک جهانی در برابر تغییرات اقلیمی و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر.

این روز همچنین به ما یادآوری می‌کند که حتی یک حیوان کوچک می‌تواند الهام‌بخش جنبشی بزرگ برای حفاظت از طبیعت باشد.

