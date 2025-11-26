خانه



سایر رسانه‌ها ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰:۴۰

۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است

۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است؛ روزی که یونسکو آن را به عنوان نماد صلح، خرد و پایداری محیط زیست نام‌گذاری کرده است. این روز فرصتی برای یادآوری ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی درخت زیتون و نقش آن در تاریخ و زندگی بشر است.