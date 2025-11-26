۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است
۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است؛ روزی که یونسکو آن را به عنوان نماد صلح، خرد و پایداری محیط زیست نامگذاری کرده است. این روز فرصتی برای یادآوری ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی درخت زیتون و نقش آن در تاریخ و زندگی بشر است.
تاریخچه و نامگذاری
در چهلمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۱۹، ۲۶ نوامبر به عنوان روز جهانی درخت زیتون اعلام شد.
شاخه زیتون از دوران باستان تاکنون نماد صلح، خرد و هماهنگی بوده است.
این نماد نه تنها در کشورهای مدیترانهای که زیتون در آنها رشد میکند، بلکه در فرهنگهای جهانی جایگاهی ویژه دارد.
اهمیت فرهنگی و اجتماعی
درخت زیتون در ادیان مختلف، از جمله مسیحیت و اسلام، جایگاه معنوی دارد.
شاخه زیتون در هنر و ادبیات، نماد پایان جنگ و آغاز دوستی است.
جشن گرفتن این روز یادآور ارزشهای مشترک انسانی و تلاش برای همزیستی مسالمتآمیز است.
نقش زیستمحیطی و اقتصادی
زیتون درختی مقاوم است که در شرایط سخت آب و هوایی نیز رشد میکند.
تولید روغن زیتون یکی از صنایع مهم اقتصادی در بسیاری از کشورهاست.
یونسکو با نامگذاری این روز، بر ضرورت حفاظت از درخت زیتون در برابر تغییرات اقلیمی تأکید کرده است.