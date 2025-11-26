خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است

۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است
کد خبر : 1719133
لینک کوتاه کپی شد.

۲۶ نوامبر روز جهانی درخت زیتون است؛ روزی که یونسکو آن را به عنوان نماد صلح، خرد و پایداری محیط زیست نام‌گذاری کرده است. این روز فرصتی برای یادآوری ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی درخت زیتون و نقش آن در تاریخ و زندگی بشر است.

تاریخچه و نام‌گذاری

در چهلمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۲۰۱۹، ۲۶ نوامبر به عنوان روز جهانی درخت زیتون اعلام شد.  

شاخه زیتون از دوران باستان تاکنون نماد صلح، خرد و هماهنگی بوده است.  

این نماد نه تنها در کشورهای مدیترانه‌ای که زیتون در آن‌ها رشد می‌کند، بلکه در فرهنگ‌های جهانی جایگاهی ویژه دارد. 

اهمیت فرهنگی و اجتماعی

درخت زیتون در ادیان مختلف، از جمله مسیحیت و اسلام، جایگاه معنوی دارد.  

شاخه زیتون در هنر و ادبیات، نماد پایان جنگ و آغاز دوستی است.  

جشن گرفتن این روز یادآور ارزش‌های مشترک انسانی و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز است. 

نقش زیست‌محیطی و اقتصادی

زیتون درختی مقاوم است که در شرایط سخت آب و هوایی نیز رشد می‌کند.  

تولید روغن زیتون یکی از صنایع مهم اقتصادی در بسیاری از کشورهاست.  

یونسکو با نام‌گذاری این روز، بر ضرورت حفاظت از درخت زیتون در برابر تغییرات اقلیمی تأکید کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات