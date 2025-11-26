خبرگزاری کار ایران
۲۶ نوامبر روز جهانی کیک است

۲۶ نوامبر به عنوان «روز جهانی کیک» شناخته می‌شود؛ روزی شیرین برای جشن گرفتن یکی از محبوب‌ترین خوراکی‌های جهان. این روز فرصتی است برای پختن، خوردن و به اشتراک گذاشتن کیک با دیگران، و همچنین یادآوری جایگاه فرهنگی و تاریخی این دسر در زندگی انسان‌ها.

تاریخچه و ریشه واژه کیک

واژه‌ی کیک ریشه در زبان‌های وایکینگ‌های نروژی و ژرمنی دارد.  

در زبان انگلیسی، این واژه از حدود سال ۱۳۰۰ میلادی وارد شد.  

کیک‌های اولیه بیشتر شبیه نان بودند و با عسل شیرین می‌شدند. آن‌ها اغلب در مراسم مذهبی و آیینی استفاده می‌شدند. 

اهمیت فرهنگی روز کیک

این روز تنها به خوردن کیک محدود نیست؛ بلکه نمادی از فرهنگ‌ها، سنت‌ها و خاطرات مشترک مردم جهان است.  

کیک در بسیاری از فرهنگ‌ها با جشن‌ها، تولدها، عروسی‌ها و مناسبت‌های خاص گره خورده است.  

روز کیک فرصتی برای یادآوری این پیوندهای اجتماعی و عاطفی است. 

انواع کیک‌های مشهور جهان

کیک جنگل سیاه: ریشه در آلمان، ترکیبی از شکلات، خامه و گیلاس.  

کیک ردولوت (مخمل قرمز): نماد عشق و جشن‌های عاشقانه.  

چیزکیک آمریکایی: کلاسیک محبوب با بافت خامه‌ای.  

کیک هویج: انتخابی سالم و خوشمزه.  

کیک لیمویی: طراوتی دلنشین در هر لقمه. 

فلسفه روز کیک

روز کیک یادآور این است که شیرینی‌ها تنها خوراکی نیستند، بلکه حامل خاطرات و احساسات‌اند.  

هر برش کیک می‌تواند نمادی از شادی، دوستی و همبستگی باشد.  

این روز جهانی فرصتی است برای کنار گذاشتن دغدغه‌ها و لذت بردن از لحظه‌ای شیرین با دیگران.

