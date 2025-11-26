خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۵ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۵ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

739,773

دلار (بازار آزاد)

1,135,600

یورو (صرافی بانک ملی)

851,833

یورو (بازار آزاد)

1,312,600

درهم امارات

308,940

پوند انگلیس

1,495,800

لیر ترکیه

26,800

فرانک سوئیس

1,404,600

یوان چین

160,200

ین ژاپن

726,780

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

804,300

دلار استرالیا

732,100

دلار نیوزیلند

636,700

دلار سنگاپور

869,900

روپیه هند

12,730

روپیه پاکستان

4,048

دینار عراق

868

پوند سوریه

102

افغانی

17,840

کرون دانمارک

175,700

کرون سوئد

118,900

کرون نروژ

110,900

ریال عربستان

302,890

ریال قطر

311,800

ریال عمان

2,948,000

دینار کویت

3,702,100

دینار بحرین

3,010,600

رینگیت مالزی

274,600

بات تایلند

35,180

دلار هنگ کنگ

145,900

روبل روسیه

14,420

منات آذربایجان

667,400

درام ارمنستان

2,980

لاری گرجستان

420,200

سوم قرقیزستان

12,980

سامانی تاجیکستان

122,900

منات ترکمنستان

325,700
