قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۵ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۵ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
739,773
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,135,600
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
851,833
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,312,600
|
درهم امارات
|
308,940
|
پوند انگلیس
|
1,495,800
|
لیر ترکیه
|
26,800
|
فرانک سوئیس
|
1,404,600
|
یوان چین
|
160,200
|
ین ژاپن
|
726,780
|
وون کره جنوبی
|
771
|
دلار کانادا
|
804,300
|
دلار استرالیا
|
732,100
|
دلار نیوزیلند
|
636,700
|
دلار سنگاپور
|
869,900
|
روپیه هند
|
12,730
|
روپیه پاکستان
|
4,048
|
دینار عراق
|
868
|
پوند سوریه
|
102
|
افغانی
|
17,840
|
کرون دانمارک
|
175,700
|
کرون سوئد
|
118,900
|
کرون نروژ
|
110,900
|
ریال عربستان
|
302,890
|
ریال قطر
|
311,800
|
ریال عمان
|
2,948,000
|
دینار کویت
|
3,702,100
|
دینار بحرین
|
3,010,600
|
رینگیت مالزی
|
274,600
|
بات تایلند
|
35,180
|
دلار هنگ کنگ
|
145,900
|
روبل روسیه
|
14,420
|
منات آذربایجان
|
667,400
|
درام ارمنستان
|
2,980
|
لاری گرجستان
|
420,200
|
سوم قرقیزستان
|
12,980
|
سامانی تاجیکستان
|
122,900
|
منات ترکمنستان
|
325,700