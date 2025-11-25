چهره و استایل عجیب و جنجالی سحر دولتشاهی در یک سریال + فیلم

با انتشار این تیزر بسیاری از کاربران درباره شباهت فضاسازی و موسیقی این سریال به سریال معروف «بازی تاج و تخت» به ویژه شباهت گریم و لباس سحر دولتشاهی به یکی از شخصیت های معروف زن این سریال نظر داده‌اند.

پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، بهرام رادان، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، حبیب رضایی، پانته‌آ پناهی‌ها، بانیپال شومون، پدرام شریفی و سوگل خلیق از جمله بازیگران هزار و یک‌ شب هستند و در کنار آن‌ها، چهار بازیگر خارجی هم در این سریال حضور دارند.