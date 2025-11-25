چهره و استایل عجیب و جنجالی سحر دولتشاهی در یک سریال + فیلم
تصویر جدید سحر دولتشاهی در تیزر جدید سریال «هزار و یک شب» در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد.
گریم و استایل متفاوت سحر دولتشاهی در تیزر جدید سریال هزار و یک شب مورد توجه مخاطبان شبکه های اجتماعی قرار گرفت. این سریال ایرانی- ترکیهای به کارگردانی مصطفی کیایی، از دوشنبه ۱۰ آذرماه از شبکه نمایش خانگی منتشر می شود.
با انتشار این تیزر بسیاری از کاربران درباره شباهت فضاسازی و موسیقی این سریال به سریال معروف «بازی تاج و تخت» به ویژه شباهت گریم و لباس سحر دولتشاهی به یکی از شخصیت های معروف زن این سریال نظر دادهاند.
پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، بهرام رادان، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، حبیب رضایی، پانتهآ پناهیها، بانیپال شومون، پدرام شریفی و سوگل خلیق از جمله بازیگران هزار و یک شب هستند و در کنار آنها، چهار بازیگر خارجی هم در این سریال حضور دارند.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: «ما در روشنترین شب، به تاریکی قدم میذاریم… مرگ را از زندگی میدزدیم و زندگی را به مرگ برمیگردونیم.» فیلمنامه این سریال به قلم نغمه ثمینی و مصطفی کیایی نوشته شده است.