بازیگران ایرانی مسلح به شوکر و اشک‌آور می‌شوند!

انجمن بازیگران خانه سینما در اطلاعیه‌ای که برای اعضای این تشکل صنفی ارسال کرده، از آنها خواسته در صورت نیاز و تمایل به «شوکر برقی» و «اسپری اشک‌آور»، برای دفاع از خود، به خانه سینما مراجعه کنند.

اطلاعیه انجمن بازیگران خانه سینما در حالی برای اعضای خانه سینما ارسال شده که در متن آن به ضرورت‌های ارایه این تجهیزات به هنرمندان اشاره‌ای نشده است! در متن اطلاعیه خانه سینما آمده است: 

هنرمندان گرامى؛  در صورت تمایل جهت خرید تجهیزات دفاعى (شوکر رعد ۵ و افشانه و غلاف) با مجوز حمل و بیمه سلامت، لطفا روز یکشنبه دوم آذر ماه با همراه داشتن مدارک زیر به دفتر انجمن بازیگران خانه سینما مراجعه فرمایید. جناب آقاى دکتر ایرجى روز یکشنبه از ساعت ١٢ الى ١٧ بابت ارائه گواهى سلامت روان در دفتر انجمن حضور خواهند داشت. 

مدارک لازم:  * کپی کارت ملى * کپی شناسنامه * کپی کارت پایان خدمت (براى آقایان ) * یک قطعه عکس پرسنلى * گواهى عدم سوء بیشینه (از سامانه ثنا) * گواهى سلامت روان (پزشک معتمد مستقر در انجمن). 

مبلغ یک میلیون تومان بابت انجام امور ادارى، مبلغ بانصد هزار تومان بابت حق ویزیت دکتر، مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ثومان بابت خرید تجهیزات از شما عزیزان دریافت می‌گردد.

 

منبع بانی فیلم
انتهای پیام/
