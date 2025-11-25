خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسوایی های قابلیت جدید توییتر درباره جزئیات حساب کاربران در سایر کشورها

رسوایی های قابلیت جدید توییتر درباره جزئیات حساب کاربران در سایر کشورها
کد خبر : 1718732
لینک کوتاه کپی شد.

قابلیت جدید توییتر که در ایران موجب افشای خط سفیدها و نابرابری در دسترسی به اینترنت شد. در باقی کشورها هم مسائل دیگری بوجود آورد.

مثلا در آمریکا طرفداران ترامپ که خود را MAGA معرفی می کردند افشا شد حساب هایشان  از کشورهای خارجی مثل روسیه، نیجریه، هند، مقدونیه، تایلند، اروپای شرقی و بنگلادش مدیریت می‌شوند. 

حسابهای طرفدار فلسین و ضد اسراییل که ادعا می کردند از حامیان غزه در آمریکا هستند، مشخص شد از پاکستان و هند با جاهای دیگر بودند.

در کشورهای عربی (مثل عربستان، سوریه، عراق): بحث‌هایی در مورد حساب‌هایی که پرچم سوریه یا عربستان را دارند اما از مصر، عراق، یمن یا لبنان مدیریت می‌شوند، ایجاد شده

در ترکیه، کاربرانی که به زبان ترکی محتوای ضد فلسطینی و در حمایت از اسرائیل منتشر می کردند مشخص شد که به صورت حساب بات و جعلی و از کشورهای مثل اسرائیل، امارات متحده عربی یا هند مدیریت می‌شوند

برخی حساب‌های اندونزیایی که خود را ژاپنی نشان می‌دهند، محتوای ضد کره جنوبی تولید می‌کردند اما لو رفتند.

حساب هایی که مدعی طرفدار خودجوش سیاست های دولت چین بودند و ادعا می کردند در خارج از چین هستند مشخص شد ساختاریافته و طی عملیات رسمی فعالیت می کنند. 

گزارش داده کاوی کانال آکادمی ارتباطات می افزاید: اما در هیج کجا به اندازه ایران بحث اجتماعی عمیقی مثل نابرابری اینترنت و استفاده از رانت ایجاد نکرده است.

 

منبع خبرفوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات