رسوایی های قابلیت جدید توییتر درباره جزئیات حساب کاربران در سایر کشورها

مثلا در آمریکا طرفداران ترامپ که خود را MAGA معرفی می کردند افشا شد حساب هایشان از کشورهای خارجی مثل روسیه، نیجریه، هند، مقدونیه، تایلند، اروپای شرقی و بنگلادش مدیریت می‌شوند.

حسابهای طرفدار فلسین و ضد اسراییل که ادعا می کردند از حامیان غزه در آمریکا هستند، مشخص شد از پاکستان و هند با جاهای دیگر بودند.

در کشورهای عربی (مثل عربستان، سوریه، عراق): بحث‌هایی در مورد حساب‌هایی که پرچم سوریه یا عربستان را دارند اما از مصر، عراق، یمن یا لبنان مدیریت می‌شوند، ایجاد شده

در ترکیه، کاربرانی که به زبان ترکی محتوای ضد فلسطینی و در حمایت از اسرائیل منتشر می کردند مشخص شد که به صورت حساب بات و جعلی و از کشورهای مثل اسرائیل، امارات متحده عربی یا هند مدیریت می‌شوند

برخی حساب‌های اندونزیایی که خود را ژاپنی نشان می‌دهند، محتوای ضد کره جنوبی تولید می‌کردند اما لو رفتند.

حساب هایی که مدعی طرفدار خودجوش سیاست های دولت چین بودند و ادعا می کردند در خارج از چین هستند مشخص شد ساختاریافته و طی عملیات رسمی فعالیت می کنند.

گزارش داده کاوی کانال آکادمی ارتباطات می افزاید: اما در هیج کجا به اندازه ایران بحث اجتماعی عمیقی مثل نابرابری اینترنت و استفاده از رانت ایجاد نکرده است.

منبع خبرفوری

