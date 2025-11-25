برای جذب بهتر ویتامین D این ۴ مکمل را فراموش نکنید

ویتامین D برای جذب کلسیم، تقویت سیستم ایمنی و سلامت استخوان ضروری است، اما مصرف تنها آن کافی نیست. برای جذب بهتر، باید همراه با مکمل‌های زیر مصرف شود:

منیزیم: فعال‌کننده ویتامین D در بدن است و کمبود آن می‌تواند اثربخشی ویتامین D را کاهش دهد.

اسیدهای چرب امگا۳: جذب ویتامین D را به دلیل چربی‌دوست بودن آن افزایش می‌دهد.

ویتامین K2: کلسیم را به استخوان هدایت می‌کند و از تجمع آن در رگ‌ها جلوگیری می‌کند.

پروبیوتیک‌ها: بهبود سلامت روده، جذب بهتر ویتامین D و کاهش التهاب را در پی دارند.

منبع خبرگزاری دانشجو

انتهای پیام/