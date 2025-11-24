۲۴ نوامبر روز جهانی دوقلوهای‌ به هم چسبیده است

پیشینه و اهمیت

دوقلوهای به‌هم‌چسبیده (Conjoined Twins) نتیجه‌ی تقسیم ناقص جنین در مراحل اولیه بارداری هستند.

این پدیده بسیار نادر است؛ تخمین زده می‌شود که تنها در حدود یک در هر ۵۰ تا ۶۰ هزار تولد رخ می‌دهد.

بسیاری از این نوزادان در همان روزهای نخست زندگی با چالش‌های جدی پزشکی روبه‌رو می‌شوند.

اهداف روز جهانی دوقلوهای به‌هم‌چسبیده

افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط زیستی و پزشکی این افراد.

ترویج همدلی و پذیرش اجتماعی؛ زیرا دوقلوهای به‌هم‌چسبیده علاوه بر مشکلات جسمی، با چالش‌های روانی و اجتماعی نیز مواجه‌اند.

حمایت از تحقیقات پزشکی برای بهبود روش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه.

جنبه‌های پزشکی و علمی

بسته به محل اتصال، دوقلوها ممکن است اندام‌های مشترک داشته باشند (مانند قلب، کبد یا دستگاه گوارش).

جراحی جداسازی یکی از پیچیده‌ترین و پرخطرترین عمل‌های پزشکی است و نیازمند تیم‌های چندتخصصی می‌باشد.

در برخی موارد، جداسازی امکان‌پذیر نیست و دوقلوها باید با شرایط مشترک زندگی کنند.

جنبه‌های انسانی و اجتماعی

بسیاری از دوقلوهای به‌هم‌چسبیده داستان‌های الهام‌بخشی از مقاومت، امید و زندگی مشترک دارند.

برخی از آنها توانسته‌اند با وجود محدودیت‌ها، در عرصه‌های اجتماعی، هنری یا علمی بدرخشند.

این روز یادآور آن است که انسانیت فراتر از تفاوت‌های جسمی است و هر فرد شایسته احترام و حمایت می‌باشد.

