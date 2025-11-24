خبرگزاری کار ایران
۲۴ نوامبر روز تکامل است

۲۴ نوامبر به عنوان روز تکامل شناخته می‌شود، زیرا در این روز چارلز داروین کتاب مشهور خود «خاستگاه گونه‌ها» را منتشر کرد که نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود.

پیشینه تاریخی

در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۹ کتاب On the Origin of Species اثر داروین منتشر شد و برای نخستین بار نظریه‌ی علمی تکامل از طریق انتخاب طبیعی به‌طور جامع معرفی گردید.  

این کتاب نه تنها زیست‌شناسی را متحول کرد، بلکه بر فلسفه، دین، جامعه‌شناسی و حتی سیاست نیز تأثیر گذاشت.  

به همین دلیل، بسیاری از دانشمندان و نهادهای علمی این روز را به عنوان روز تکامل گرامی می‌دارند. 

اهمیت نظریه تکامل

نظریه داروین توضیح می‌دهد که گونه‌ها در طول زمان با تغییرات ژنتیکی و فشارهای محیطی تدریجاً تغییر می‌کنند.  

این نظریه پایه‌ی زیست‌شناسی مدرن است و درک ما از بیماری‌ها، کشاورزی، بوم‌شناسی و حتی فناوری‌های نوین مانند ژنتیک و بیوتکنولوژی را شکل داده است.  

تکامل نشان می‌دهد که انسان بخشی از شبکه‌ی بزرگ حیات است و جایگاه ما در طبیعت را بازتعریف می‌کند. 

تأثیرات علمی و اجتماعی

در پزشکی: فهم تکامل ویروس‌ها و باکتری‌ها به توسعه واکسن‌ها و داروهای مؤثر کمک کرده است.  

در کشاورزی: اصلاح نژاد گیاهان و حیوانات بر اساس اصول انتخاب طبیعی و مصنوعی انجام می‌شود.  

در جامعه: نظریه تکامل بحث‌های فلسفی و دینی گسترده‌ای ایجاد کرده و نگاه انسان به خود و جهان را تغییر داده است.


