انفجار انتحاری و حمله مسلحانه به مقر نیروهای مرزی پاکستان + فیلم
منطقه پیشاور در شمالغرب پاکستان صبح امروز شاهد سلسلهای از رویدادهای امنیتی از یک انفجار انتحاری گرفته تا درگیری مسلحانه با مهاجمان بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع محلی گزارش کرد که یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی مقر یک نیروی شبهنظامی در پیشاور منفجر کرد. مقامهای پاکستانی اعلام کردند این انفجار دستکم سه کشته برجا گذاشته است. در ادامه این تنشها، فرمانده پلیس ایالت خیبرپختونخوا خبر داد که نیروهای امنیتی حمله یک گروه تروریستی به مقر فرماندهی «نیروی حفاظت مرزی» را خنثی کردهاند. بهگفته این مقام امنیتی پاکستان، چهار مهاجم در جریان این عملیات کشته شدند.