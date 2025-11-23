واکنش بابک زنجانی به صحبتهای رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا + عکس
بابک زنجایی در واکنش به صحبتهای رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نوشت: هیچ جایگاهی نباید برای کسی توهّم مصونیت یا احساس بزرگی ایجاد کند؛ قانون برای همه یکسان است و هیچ مقام یا موقعیتی بالاتر از قانون قرار نمیگیرد.
با توجه به صدور قرار منع تعقیب در پرونده اتهام قاچاق طلا در فرودگاه و روشنشدن ابعاد پروندهسازیهای انجامشده، افرادی که در روند ورود طلاهای داتوان ایجاد مانع کرده و با اقدامات خود سد راه توسعه اقتصادی کشور و امنیت ملی شدهاند، قطعاً با برخورد قانونی و پیگیری قضایی مواجه خواهند شد.