۲۳ نوامبر روز فیبوناچی است

۲۳ نوامبر روز فیبوناچی است
۲۳ نوامبر هر سال به عنوان «روز فیبوناچی» شناخته می‌شود؛ روزی که به افتخار دنباله‌ی شگفت‌انگیز فیبوناچی و حضور آن در طبیعت، هنر و ریاضیات جشن گرفته می‌شود. دلیل انتخاب این تاریخ آن است که در قالب ماه/روز (11/23)، اعداد ۱، ۱، ۲، ۳ آغاز دنباله فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

پیشینه تاریخی

این روز به یاد لئوناردو بوناچی (معروف به فیبوناچی)، ریاضی‌دان قرن سیزدهم میلادی است که در کتاب مشهور خود Liber Abaci دنباله فیبوناچی را به جهان غرب معرفی کرد.  

دنباله فیبوناچی با اعداد ساده‌ای آغاز می‌شود: ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳… که هر عدد حاصل جمع دو عدد پیشین است.  

این الگو بعدها به عنوان یکی از زیباترین و پرکاربردترین توالی‌های ریاضی شناخته شد. 

اهمیت فرهنگی و علمی

در طبیعت: الگوی فیبوناچی در گل آفتابگردان، مخروط‌های کاج، صدف‌های حلزونی، و حتی در ساختار DNA و کهکشان‌ها دیده می‌شود.  

در هنر و معماری: نسبت طلایی که از دنباله فیبوناچی به دست می‌آید، در طراحی بناهای تاریخی، نقاشی‌ها و آثار هنری به کار رفته است.  

در فناوری و اقتصاد: این دنباله در الگوریتم‌های رایانه‌ای، تحلیل بازارهای مالی و حتی طراحی رابط‌های کاربری کاربرد دارد. 

