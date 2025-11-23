خبرگزاری کار ایران
۲۳ نوامبر روز اولین تلفن هوشمند است

۲۳ نوامبر یادآور تولد اولین تلفن هوشمند جهان است؛ روزی که IBM Simon در سال ۱۹۹۲ معرفی شد و مسیر فناوری ارتباطات را برای همیشه تغییر داد.

تولد یک انقلاب دیجیتال

در تاریخ ۲۳ نوامبر ۱۹۹۲، در نمایشگاه COMDEX لاس‌وگاس، شرکت IBM دستگاهی را معرفی کرد که بعدها به عنوان اولین تلفن هوشمند جهان شناخته شد: Simon Personal Communicator. این دستگاه ترکیبی از یک تلفن همراه و یک دستیار دیجیتال شخصی (PDA) بود و ویژگی‌هایی داشت که در زمان خود شگفت‌انگیز محسوب می‌شد:  

صفحه‌نمایش لمسی  

دفترچه تلفن و تقویم  

ماشین‌حساب و ساعت جهانی  

قابلیت نوشتن متن با صفحه‌کلید مجازی  

حتی پیش‌بینی کلمات هنگام تایپ  

با وجود قیمت بالا و اندازه بزرگ، Simon توانست پایه‌های مفهوم «تلفن هوشمند» را بنا کند. 

اهمیت اجتماعی و فرهنگی

در اوایل دهه ۹۰ میلادی، تلفن‌های همراه هنوز کالایی لوکس بودند. معرفی Simon نشان داد که یک دستگاه می‌تواند فراتر از تماس تلفنی عمل کند و به ابزاری چندمنظوره برای مدیریت زندگی روزمره تبدیل شود. این نوآوری، الهام‌بخش شرکت‌هایی شد که بعدها گوشی‌های پیشرفته‌تر مانند iPhone و گوشی‌های اندرویدی را عرضه کردند. 

میراث ماندگار

هرچند Simon تنها حدود ۵۰ هزار دستگاه فروش داشت، اما میراث آن بسیار فراتر از اعداد است:  

آغازگر مفهوم «اکوسیستم نرم‌افزاری موبایل»  

نشان‌دهنده امکان ادغام ارتباطات و محاسبات در یک دستگاه  

پایه‌گذار مسیری که امروز به میلیاردها گوشی هوشمند در سراسر جهان رسیده است

