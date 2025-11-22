علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت فوتبال و تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: همه باید کمک کنیم تا تیم ملی ایران بهترین نتایج ممکن را در رویدادهای پیش رو کسب کند و باید تلاش شود بهترین دیدارهای تدارکاتی پیش از جام جهانی فراهم شود.

وی افزود: از الان تا جام جهانی قطعاً باید تمرکز بر تمرین باشد و برد و باخت دیگر آنچنان اهمیتی ندارد و بهترین کار، تمرین و شناسایی نواقص و رفع آنها و تقویت نقاط قوت است. همه در انتظارند تا در جام جهانی فوتبال، تیم ایران با یک کادر فنی ایرانی، افتخار آفرینی کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دو موضوع دیگر باید به صورت ویژه در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار گیرد. اولین موضوع مقابله با پدیده شوم بازیکن‌سالاری است. هیچ بازیکنی حق ندارد برای سرمربی و فدراسیون تعیین تکلیف کند. ماجرای رخ داده در پایان بازی با ازبکستان و دخالت‌های بی‌جا و غیرموجه یک بازیکن، باید مورد برخورد جدی فدراسیون فوتبال قرار بگیرد. یک بار در بدنه فوتبال کشورمان، مدیری حضور داشت که مقابل پدیده بازیکن‌سالاری به صورت محکم ایستاد و مقابله کرد و قطعاً از شخص آقای تاج با شناختی که از ایشان و ارتباط‌شان داریم، توقع بیشتر است. تاج نباید سکوت کند و عقب بنشیند. رئیس فدراسیون فوتبال باید مقابل این پدیده شوم و زشت بازیکن‌سالاری، محکم پشت سر سرمربی بایستد و با بازیکنان خاطی مقابله کند و رودربایستی نکند. الان احساس می‌شود که رئیس فدراسیون از بازیکنان ترس دارد. آقای تاج و آقای نبی شفاف بگویند چه برخوردی با بازیکن خاطی کردند.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: یک بازیکن با نظر خودش و بدون نظر سرمربی، پنالتی آخر را نمی‌زند و به یک بازیکن دیگر محول می‌کند و باعث باخت تیم می‌شود. سپس به جای عذرخواهی مقابل خبرنگاران حرف‌های نامربوط و بی‌ربط می‌زند تا اختلاف‌آفرینی در کشور ایجاد کند. آن بازیکن ادعای سراسر کذب مطرح می‌کند که از بالا نمی‌خواهند در کشور فوتبال رشد کند، حرفی بسیار ناپخته که مشخص نیست چه کسانی در ذهن ایشان این مطلب را تثبیت کردند.

خضریان با انتقاد از اظهارات مهدی طارمی پس از دیدار تیم ملی ایران برابر ازبکستان گفت: آن بازیکن شفاف بگوید که چگونه در سال‌های اخیر با آقازاده یکی از مسئولان ارشد دولتی ارتباط گرفت و با هماهنگی وی با دو بازیکن دیگر به دفتر او رفت تا مجوز خودرو بگیرد. آن موقع در آن جلسه، مشکلات یادش نبود؟ آن آقای بازیکن شفاف بگوید که آیا با یکی از نزدیکان و اعضای نهاد ریاست جمهوری در قبل جام جهانی قطر ارتباط نگرفت تا خواسته‌هایش را پیش ببرد؟ مثل اینکه بالا تا وقتی خوب است که برای انسان‌ها و درخواست‌های شخصی‌شان نفع داشته باشد.

وی ادامه داد: چه کسی به یک‌ بازیکن چنین حقی را داده است در سال‌های گذشته در تغییر و انتخاب سرمربی تیم ملی دخالت کند. این بازیکن وسط تمرینات می‌رود تا تبلیغ موتور سیکلت کند و تیزر یک کارخانه را ضبط کند. این‌ بازیکن کارهایش در قطر را یادش نرود و بداند با چه افرادی در قطر همنشین بود و تصاویرش منتشر شد. امروز به برکت همین مردم و کشور از آن فضا فاصله گرفته و جایگاهی پیدا کرده است و نباید مغرور شود. علیرضا منصوریان در برنامه شب‌های فوتبالی گفت که در بهترین دوران تیم ملی نیز با آن تعداد اسطوره، هیچ‌وقت بازیکن‌سالاری حاکم نبوده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: همه باید بر اساس نظر رئیس و فرمانده خود پیش روند. اینکه در گذشته در تیم ملی باند ایجاد کنند و با دو سه بازیکن دیگر فکر کنند اختیار کل فدراسیون در دست‌شان است، اصلاً اینطور نیست. قطعاً دیگر بازیکنان تیم ملی نیز به اندازه این بازیکن و دوستانش مهم‌ هستند و آنها هم باید بازی کنند و نظر بدهند. در تیم ملی خون هیچ‌کسی رنگین‌تر از دیگری نیست. امکاناتی که به اتفاق همین افراد به قول خودشان «بالا» رفتند و با فشار گرفتند را، بیایند برای مردم بگویند. از حواله خودرو تا سربازی و سکه‌های ریاست جمهوری بعد از صعود جام جهانی قطر و کارت‌های هدیه یکی از بانک‌ها که بعد از جام جهانی قطر به آنها داده شد.

خضریان عنوان کرد: تیم ملی امروز با هدایت سرمربی ایرانی و با رتبه خوب در سید دوم جام جهانی در رده بندی فیفا قرار گرفته است. اما این بازیکن به جای اینکه کارش را بکند، پنالتی‌اش را بزند و بازی‌اش را بکند، دنبال ایجاد اختلاف، تنش، درگیری و از بین بردن همدلی در تیم ملی و کشور است. فدراسیون باید بساط این داستان‌ها را جمع کند. برخی بازیکنان یاد گرفته‌اند وقتی مقصرند و می‌بازند، بیایند یک توهین و ادعاهای بی‌ربطی به نظام و دولت مطرح کنند تا از پاسخگویی فرار کنند. اگر مثلاً با یک بازیکن که در جام جهانی قطر مصاحبه زشت و زننده‌ای انجام داد، برخورد می‌شد در آن زمان، قطعاً امروز این بازیکن جدید چنین اقدامی نمی‌کرد.