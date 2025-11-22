علت تیراندازی در مقابل فرمانداری آبدانان چه بود؟

بهزاد نورمحمدی ظهر شنبه در محل فرمانداری آبدانان از وقوع یک درگیری ملکی میان تعدادی از روستاییان در مقابل دادگستری این شهر خبر داد.

وی اظهار داشت: امروز حوالی ساعت ۱۱ تعدادی از اهالی روستاهای اطراف که اختلافات ملکی داشتند، برای طرح دعوا به محل دادگستری مراجعه کردند. در جریان این حضور، درگیری میان دو طایفه شکل گرفت که با ورود نیروهای انتظامی برای جداسازی و میانجیگری همراه شد.

نورمحمدی افزود: در حین درگیری، تیراندازی‌هایی از سوی طرفین صورت گرفت که متأسفانه یکی از مأموران انتظامی هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد. حال عمومی این مأمور فعلاً خوب گزارش شده و وی در اورژانس تحت درمان قرار دارد. برای ادامه روند درمان، هماهنگی لازم جهت انتقال هوایی به مرکز استان انجام شده است.

فرماندار آبدانان همچنین اعلام کرد: ضارب توسط نیروهای انتظامی دستگیر و هم‌اکنون تحت بازداشت قرار دارد.