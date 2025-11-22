خانه



سایر رسانه‌ها ۰۱ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴:۳۶

اول آذر روز اصفهان است

اول آذر در تقویم ایرانی به عنوان «روز اصفهان» شناخته می‌شود؛ روزی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و هنر شهری که به‌حق لقب «نصف جهان» را گرفته است. این روز فرصتی است تا جلوه‌های بی‌همتای اصفهان در معماری، صنایع دستی، ادبیات و میراث معنوی دوباره یادآوری و گرامی داشته شود.