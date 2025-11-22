اول آذر روز اصفهان است
اول آذر در تقویم ایرانی به عنوان «روز اصفهان» شناخته میشود؛ روزی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و هنر شهری که بهحق لقب «نصف جهان» را گرفته است. این روز فرصتی است تا جلوههای بیهمتای اصفهان در معماری، صنایع دستی، ادبیات و میراث معنوی دوباره یادآوری و گرامی داشته شود.
پیشینه نامگذاری
در سال ۱۳۸۴ شورای اصفهانشناسان با رأی اکثریت، یکم آذر را به عنوان روز نکوداشت اصفهان تصویب کرد.
از سال ۱۳۹۷ این روز رسماً در تقویم ایرانی ثبت شد و به عنوان روز اصفهان شناخته میشود.
انتخاب اول آذر بیارتباط با نمادهای تاریخی نیست؛ برخی روایتها زمان بنیانگذاری اصفهان را به ماه آذر (برج قوس) نسبت میدهند.
جایگاه فرهنگی و تاریخی اصفهان
اصفهان سومین شهر بزرگ ایران و یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور است.
این شهر با آثار شاخصی چون میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله، پل خواجو و سیوسهپل شناخته میشود.
صنایع دستی اصفهان مانند میناکاری، خاتمکاری و قلمزنی شهرت جهانی دارند.
در سال ۱۳۹۴ اصفهان به همراه رشت به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو درآمد.