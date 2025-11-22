خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اول آذر روز اصفهان است

اول آذر روز اصفهان است
کد خبر : 1717331
لینک کوتاه کپی شد.

اول آذر در تقویم ایرانی به عنوان «روز اصفهان» شناخته می‌شود؛ روزی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ و هنر شهری که به‌حق لقب «نصف جهان» را گرفته است. این روز فرصتی است تا جلوه‌های بی‌همتای اصفهان در معماری، صنایع دستی، ادبیات و میراث معنوی دوباره یادآوری و گرامی داشته شود.

پیشینه نام‌گذاری

در سال ۱۳۸۴ شورای اصفهان‌شناسان با رأی اکثریت، یکم آذر را به عنوان روز نکوداشت اصفهان تصویب کرد.  

از سال ۱۳۹۷ این روز رسماً در تقویم ایرانی ثبت شد و به عنوان روز اصفهان شناخته می‌شود.  

انتخاب اول آذر بی‌ارتباط با نمادهای تاریخی نیست؛ برخی روایت‌ها زمان بنیان‌گذاری اصفهان را به ماه آذر (برج قوس) نسبت می‌دهند. 

جایگاه فرهنگی و تاریخی اصفهان

اصفهان سومین شهر بزرگ ایران و یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور است.  

این شهر با آثار شاخصی چون میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطف‌الله، پل خواجو و سی‌وسه‌پل شناخته می‌شود.  

صنایع دستی اصفهان مانند میناکاری، خاتم‌کاری و قلم‌زنی شهرت جهانی دارند.  

در سال ۱۳۹۴ اصفهان به همراه رشت به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو درآمد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب