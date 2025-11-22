خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اول آذر روز آذر جشن است

اول آذر روز آذر جشن است
کد خبر : 1717327
لینک کوتاه کپی شد.

اول آذر در تقویم ایرانی به نام «آذر جشن» یا «جشن آذرگان» شناخته می‌شود؛ جشنی باستانی که به افتخار ایزد آذر، نماد آتش و روشنایی، برگزار می‌گردد و یادآور جایگاه آتش در فرهنگ و معنویت ایرانیان است.

پیشینه تاریخی

در ایران باستان، هرگاه نام روز و ماه یکی می‌شد، جشن ویژه‌ای برپا می‌کردند. روز اول آذر، چون با نام ماه آذر هم‌نام است، به عنوان آذر جشن شناخته می‌شود.  

آتش در آیین مزدیسنی نماد پاکی، روشنایی و زندگی است؛ به همین دلیل، این جشن به ایزد آذر (فرشته‌ی موکل بر آتش‌ها) اختصاص دارد.  

ابوریحان بیرونی در آثار خود اشاره کرده که در این روز باید آتش افروخته شود و مردم به زیارت آتشکده‌ها بروند. 

آیین‌ها و مراسم

افروختن آتش در خانه‌ها و آتشکده‌ها، نماد روشنایی و گرما.  

گردهمایی خانوادگی و اجتماعی برای بزرگداشت ارزش‌های فرهنگی و معنوی.  

استفاده از گل شقایق به عنوان نماد این جشن، که یادآور زیبایی و زندگی است.  

در متون کهن، توصیه شده که در این روز مردم به مشورت در کارهای جهان بپردازند، زیرا آتش نماد خرد و روشنایی ذهن نیز هست. 

جایگاه فرهنگی

آذر جشن یکی از جشن‌های آتش در ایران باستان است و در کنار جشن‌هایی چون سده و شهریورگان قرار دارد.  

این روز فرصتی برای یادآوری نقش آتش در تمدن ایرانی است؛ آتشی که نه تنها ابزار زندگی، بلکه نماد معنویت و پیوند انسان با نیروهای کیهانی بوده است.  

در روزگار امروز، آذر جشن می‌تواند الهام‌بخش هنر، ادبیات و آیین‌های فرهنگی باشد و پلی میان گذشته و حال ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب