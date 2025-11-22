خبرگزاری کار ایران
۲۲ نوامبر روز جهانی بازماندگان فقدان بر اثر خودکشی است

روز جهانی بازماندگانِ فقدان بر اثر خودکشی (International Survivors of Suicide Loss Day) در سال ۲۰۲۵، روز شنبه ۲۲ نوامبر برگزار می‌شود. این روز فرصتی است برای گردهمایی کسانی که عزیزانشان را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند تا در کنار هم، درک، همدلی و امید را تجربه کنند.

پیشینه و تاریخچه

این روز که به نام Survivor Day نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۹ توسط کنگره آمریکا و با حمایت بنیاد آمریکایی پیشگیری از خودکشی (AFSP) پایه‌گذاری شد.  

هدف اصلی آن ایجاد بستری برای ارتباط میان بازماندگان، کاهش انگ اجتماعی پیرامون خودکشی، و فراهم کردن منابع حمایتی برای مسیر سوگواری است.  

هر ساله این روز در شنبه پیش از روز شکرگزاری برگزار می‌شود تا بازماندگان در آستانه تعطیلات، حمایت اجتماعی بیشتری دریافت کنند. 

فعالیت‌ها و رویدادهای ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵، این روز در ۲۲ نوامبر برگزار می‌شود و شامل رویدادهای حضوری و مجازی در سراسر جهان است.  

برنامه‌ها شامل:  

گفت‌وگوهای گروهی و روایت تجربه‌های شخصی بازماندگان.  

فعالیت‌های نمادین مانند روشن کردن شمع یا چراغ‌های یادبود برای گرامیداشت عزیزان از دست‌رفته.  

کارگاه‌های آموزشی و منابع حمایتی برای مدیریت غم و یافتن راه‌های سالم برای ادامه زندگی.  

در برخی شهرها، راهپیمایی‌های نمادین و مراسم هنری با نور و موسیقی برگزار می‌شود تا پیام همبستگی و امید منتقل شود.

