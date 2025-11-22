خبرگزاری کار ایران
۱ آذر روز ملی صنعت سرب و روی

روز ملی صنعت سرب و روی در ایران هر ساله در اول آذر گرامی داشته می‌شود؛ این روز به پاس اهمیت تاریخی، اقتصادی و علمی این صنعت در تقویم ملی ثبت شده است.

پیشینه و دلایل نام‌گذاری

شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد خانه معدن ایران موافقت کرد و روز اول آذر را به عنوان روز ملی صنعت سرب و روی در تقویم رسمی کشور ثبت نمود.  

این تاریخ یادآور ورود نخستین استادان معدنی به دارالفنون به دستور امیرکبیر است؛ نمادی از آغاز آموزش علمی معدن‌کاری در ایران.  

هدف از این نام‌گذاری، تاکید بر جایگاه جهانی و ملی صنعت سرب و روی و توجه به نقش آن در توسعه پایدار و ارزآوری کشور است. 

جایگاه صنعت سرب و روی در ایران

سابقه معدن‌کاری سرب و روی در ایران به دهه ۱۳۴۰ بازمی‌گردد.  

این صنعت طی شش دهه گذشته با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و محوریت بخش خصوصی رشد کرده است.  

ویژگی‌ها و دستاوردها:

کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده  

اشتغال‌زایی گسترده در مناطق معدنی  

ارزآوری قابل توجه؛ حدود ۸۰ درصد تولیدات صادر می‌شود و تنها ۲۰ درصد در داخل مصرف می‌گردد  

نقش مهم در صنایع پایین‌دستی مانند باتری‌سازی، رنگ‌سازی، گالوانیزه‌کردن فولاد و تولید آلیاژها 

اهمیت جهانی

سرب و روی از فلزات استراتژیک جهان محسوب می‌شوند.  

روی در صنایع ساختمان، خودرو، انرژی‌های نو و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.  

سرب نیز در صنایع باتری، کابل و تجهیزات الکترونیکی نقش کلیدی ایفا می‌کند.  

ایران با داشتن ذخایر قابل توجه، یکی از کشورهای مهم در بازار جهانی این فلزات است. 

پیام فرهنگی و اجتماعی

نام‌گذاری این روز فرصتی برای قدردانی از مهندسان، کارگران و فعالان صنعت معدن است.  

همچنین بستری برای آگاهی عمومی درباره اهمیت منابع معدنی و نقش آن‌ها در اقتصاد ملی فراهم می‌آورد.  

این روز می‌تواند بهانه‌ای برای گفت‌وگوهای علمی، نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد.

درب ضد حریق امیردرب