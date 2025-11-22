متن پیام تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) ۱۴۰۴ + عکس نوشته

بی تو با شمع علی تا به سحر می‌سوزد

شمع می‌میرد و او بار دگر می‌سوزد

یک نفر مثل درختان سپیدار بلند

در خیالش همه شب بین دو در می‌سوزد

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

رفتی تو و زینبت ز غم می‌سوزد

آتش ز نوایش به دلم افروزد

این خانه عزا خانه شود بار دگر

هر گاه نگاه خود به در می‌دوزد

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

در ظلمت شب شهاب را می‌شستند

آئینه آفتاب را می‌شستند

در چشمه خون‌چکان چشمان علی

پیمانه نور ناب را می‌شستند

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

ای تاج سر عالم و آدم زهرا

از کودکی‌ام دل به تو دادم زهرا

آن روز که من هستم و تاریکی قبر

جان حسنت برس به دادم زهرا

عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت حضرت زهرا (س)

ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت

زهرایی و خورشید غبار قدمت

کی گفته که تو حرم نداری بانو؟

ای وسعت دل‌های شکسته، حرمت

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

تو فردترین وحیده تاریخی

مستوره‌ترین ندیده تاریخی

از تربت پنهان تو معلوم شده

مظلومه‌ترین شهیده تاریخی

السلام عیلک یا فاطمه الزهرا (س)

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت

شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع

شکست و دیده ز دل اشکِ دانه دانه گرفت

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

بابا چه بی وفا شده دنیای بعد تو

من ماندم و مصائب عظمای بعد تو

چشم انتظار رفتن تو بود امتت

شعله کشید فتنه ز فردای بعد تو

داغت برای فاطمه سنگین تمام شد

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

الا ای چاه یارم را گرفتند

گلم، باغم، بهارم را گرفتند

میان کوچه‌ها با ضرب سیلی

همه دار و ندارم را گرفتند

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

غرقاب غمم دگر مرا ساحل نیست

جز اشک فراق دیگرم حاصل نیست

ای مرگ بیا! که زندگی کردن من

بی فاطمه جز خوردن خون دل نیست

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

مدینه از چه این سان بی قراری

تو هم از داغ زهرا سوگواری

مدینه دیده‌ای جز زینب من

کند یک چهار ساله خانه داری

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

دل غریب من از گردش زمانه گرفت

به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت

شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع

شکست و دیده ز دل اشکِ دانه دانه گرفت

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

بدون یار شدم، رفت آنکه یارم بود

همان که وقت غم و غصه غمگسارم بود

از این قنوت و از این دست‌های سرد تهی

مشخص است که هم دار و هم ندارم بود

مرا به تیغ نیازی نبود تا او بود

به ذوالفقار چه حاجت که ذوالفقارم بود

شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

گر نگاهی به ما کند زهرا

دردها را دوا کند زهرا

بر دل و جان ما صفا بخشد

گوشه چشمی به ما کند زهرا

کم مخواه از عطای بسیارش

کآنچه خواهی عطا کند زهرا

شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

من مهدیم در دست تیغ انتقامم

مادر به قبر مخفی‌ات بادا سلامم

مادر دلم خون است از بندم رها کن

دستی برآور بر ظهور من دعا کن

من بهترین یار وفادار تو هستم

روز ظهورم هم عزادار تو هستم

شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

آن فرقه‌ای که تیشه به نخل فدک زدند

بر قلب پاک ختم رسولان نمک زدند

مهدی بیا ز قاتل مادر سوال کن

زهرا چه کرده بود که او را کتک زدند

شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

الهی داد از این دل داد از این دل

کنار قبر زهرا کرده منزل

بگو زهرا ز جا خیزد ببیند

که اشک دیده کرد خاک او گل

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

در عزایت این دل دیوانه می‌سوزد هنوز

شمع، خاموش است و این پروانه می‌سوزد هنوز

در میان سینه، قلب داغدار شیعیان

از برای محسن دُردانه، می‌سوزد هنوز

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

این قدر پی قبر من مظلومه نگردید

هر جا دلتان می‌شکند قبر من آنجاست

هر جا که عزا بر من مظلومه گرفتند

ساکت ننشینید حسین و حسن آنجاست

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

چو می اُفتد به چشمم گاهواره

نفس می‌گردد از غم پُر شماره

الهی کاش محسن در برم بود

نمی‌شد قلبم از کین پاره پاره

ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد

با رفتنت‌ای زهرا، از خانه صفا رفته

زینب به حسین گوید، مادر به کجا رفته

این خانه پس از زهرا گردیده عزا خانه

زهرای مرا کشتند تنها و غریبانه

با آنکه نمی‌گفتی در کوچه چه‌ها رخ داد

اما به سوال من رخسار تو پاسخ داد

شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد

زهرا اگر در اول خلقت ظهور داشت

دیگر خدا نیاز به پیغمبری نداشت

فرموده‌اند در برکات وجود او

زهرا اگر نبود علی همسری نداشت

محشر بدون مهریه همسر علی

سوگند می‌خوریم شفاعتگری نداشت

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

مادر دو بخش است: «ما» و «در» … و قصه یتیمی «ما» از کنار «در» شروع شد

فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) بر همه مسلمانان تسلیت باد

ما زنده به لطف و رحمت زهراییم

مأمور برای خدمت زهراییم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهراییم

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

من با که گویم اینکه بهارم خزان شده

ماهم به خاک تیره غربت نهان شده

بانوی بی نشان که به هرسو نشان ز اوست

رفت از برم به قامت همچون کمان شده

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

