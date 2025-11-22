قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:شنبه ۱ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
309,190
|
بالاترین قیمت روز
|
310,960
|
پایین ترین قیمت روز
|
308,540
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.720
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.54
|
نرخ بازگشایی بازار
|
309,150
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
308,920
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.09
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
270