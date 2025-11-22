قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
736,065
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,135,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
852,285
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,307,100
|
درهم امارات
|
309,190
|
پوند انگلیس
|
1,482,900
|
لیر ترکیه
|
26,800
|
فرانک سوئیس
|
1,406,700
|
یوان چین
|
159,600
|
ین ژاپن
|
720,170
|
وون کره جنوبی
|
771
|
دلار کانادا
|
807,100
|
دلار استرالیا
|
735,200
|
دلار نیوزیلند
|
637,000
|
دلار سنگاپور
|
866,800
|
روپیه هند
|
12,810
|
روپیه پاکستان
|
4,036
|
دینار عراق
|
883
|
پوند سوریه
|
102
|
افغانی
|
17,170
|
کرون دانمارک
|
174,900
|
کرون سوئد
|
119,000
|
کرون نروژ
|
111,300
|
ریال عربستان
|
303,040
|
ریال قطر
|
323,000
|
ریال عمان
|
2,948,600
|
دینار کویت
|
3,698,900
|
دینار بحرین
|
3,011,100
|
رینگیت مالزی
|
273,300
|
بات تایلند
|
34,960
|
دلار هنگ کنگ
|
145,800
|
روبل روسیه
|
14,510
|
منات آذربایجان
|
667,700
|
درام ارمنستان
|
3,190
|
لاری گرجستان
|
420,200
|
سوم قرقیزستان
|
12,980
|
سامانی تاجیکستان
|
123,300
|
منات ترکمنستان
|
325,900