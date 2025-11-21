جایگاه نگران کننده ایران در سرانه مصرف گوشت در جهان + اینفوگرافیک

خبرگزاری کار ایران
گوشت از محبوب‌ترین منابع پروتئین در جهان است، هرچند میزان مصرف در مناطق مختلف جهان تحت‌تأثیر عواملی مانند ثروت، فرهنگ و کشاورزی محلی متفاوت است.

در این رتبه‌بندی که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، ایران با کمتر از ۳۲ کیلوگرم در رتبه بسیار پایین ۱۲۹ قرار داشت. بدون شک این جایگاه و سرانه مصرف گوشت در ایران در سه سال گذشته بسیار بیشتر تنزل کرده و بسیاری از آمار‌ها در سال ۱۴۰۴ این عدد را کمتر از ۵ یا ۶ کیلوگرم می‌دانند.

کشور‌های دیگری که گوشت زیادی مصرف می‌کنند شامل مغولستان (عمدتاً بز و گوسفند)، ایالات متحده (عمدتاً مرغ و گوشت گاو) و کشور‌های خاورمیانه (همچنین عمدتاً مرغ و گوشت گاو) هستند.

کشور‌های دیگری که گوشت زیادی مصرف می‌کنند شامل مغولستان (عمدتاً بز و گوسفند)، ایالات متحده (عمدتاً مرغ و گوشت گاو) و کشور‌های خاورمیانه (همچنین عمدتاً مرغ و گوشت گاو) هستند.

