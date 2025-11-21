زمان واریز کالابرگ مرحله پنجم مشخص شد

سخنان جدید رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایران نشان می‌دهد حداقل تا هفته آینده خبری از کالابرگ نخواهد بود.

اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی که وعده اجرای آن در آبان داده شده بود به ماه آینده موکول شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای آبان‌ماه تأکید کرد که مرحله جدید طرح کالابرگ حتماً باید در این ماه اجرا شود، اما سخنان جدید رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایران نشان می‌دهد حداقل تا هفته آینده خبری از کالابرگ نخواهد بود.

دلیل به تعویق افتادن طرح کالابرگ الکترونیکی چیست؟

شب گذشته رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» اعلام کرد اجرای هر مرحله کالابرگ الکترونیکی به ۲۵ همت اعتبار نیاز دارد، در حالی که تاکنون تنها ۵ همت از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است.» به گفته او، این طرح در طول ماه و به‌صورت دهک‌بندی اجرا می‌شود و سازمان برنامه و بودجه همچنان فرصت تأمین منابع لازم را دارد.

مجری برنامه با جمع‌بندی سخنان رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار گفت: «در نتیجه، این هفته کالابرگ نخواهیم داشت؟ " و این مقام مسئول در پاسخ مجری تأکید کرد: «تکلیف اجرای طرح هفته آینده مشخص خواهد شد.»

با توجه به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار، به نظر می‌رسد واریز اعتبار کالابرگ الکترونیکی در هفته اول آبان نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد، زیرا در هفته اول آذر قرار است در خصوص زمان واریز کالابرگ تعیین تکلیف شود؛ بنابراین محتمل‌ترین زمان برای اجرای طرح کالابرگ هفته دوم آذر ۱۴۰۴ است.

پیش‌بینی‌شده جدید برای واریز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی

وزارت کار اعلام کرده که قصد دارد تغیییراتی در نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعمال کند. این وزارتخانه دو مدل خرید را برای اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی بررسی کرده است: مدل اول، پرداخت اعتبار است که بر این اساس دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

مدل دوم خرید با تخفیف است که در این روش امکان خرید از ۱۲ هزار فروشگاه با قیمت مصوب و تخفیف حداقل ۲۰ درصد فراهم است.

به گفته مقام‌های مسئول، این دو گزینه در مرحله نهایی بررسی قرار دارند و نتیجه نهایی پس از جلسه هماهنگی هفته آینده اعلام می‌شود.

در مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

جزئیات اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیکی

اعتبار مرحله چهارم تا پایان آبان معتبر است و خرید کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ و ماکارونی همچنان امکان‌پذیر است. سرپرستان خانوار می‌توانند مانده اعتبار خود را از طریق کد ۵۰۰۱۴۶۳# یا برنامه «شما» مشاهده کنند.

منبع اقتصادآنلاین

