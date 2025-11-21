بنیاد فرهنگی هنری زنده‌یاد استاد «محمد حیدری» در یک بیانیه رسمی به تندی علیه اجرای آثاری از او در کنسرت مهران مدیری در دوبی واکنش نشان داد.

در متن این بیانیه، خطاب به مهران مدیری و برگزارکنندگان این کنسرت آمده: «با نهایت تأسف و شگفتی، بار دیگر شاهد اجرای غیرمجاز و فاقد مشروعیتِ اثر ماندگار «سوغاتی»، ساخته‌ی جاودانهٔ موسیقی ایران، استاد محمد حیدری، توسط آقای مهران مدیری بودیم. این اقدام نه‌تنها از منظر اخلاقی و هنری مردود است، بلکه از نظر حقوقی نیز مصداق تعدّی آشکار به حقوق معنوی و مادی خالق اثر و خانواده ایشان محسوب می‌شود.»

«آقای مدیری؛ شما بدون کسب کوچک‌ترین اجازه از خانواده گرامی زنده‌یاد استاد محمد حیدری، اثری را که بخشی از حافظهٔ جمعی مردم ایران است، با کیفیتی ضعیف، آشفته و در تضاد با شأن موسیقایی این اثر، منتشر کرده‌اید.

این نخستین بار نیست و تکرار این رفتار تأسف‌بار نشان می‌دهد که فقر هنری، بی‌اعتنایی به حقوق مؤلف، و نادیده‌گرفتن اصول اخلاق حرفه‌ای ، شما را به چنین تخلفی واداشته است.»

