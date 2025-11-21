روابط «ایلان ماسک» و پادشاهی عربستان وارد مرحله جدیدی شده است. این دو که پیش‌تر در جریان خرید توییتر (ایکس فعلی) همکاری نزدیکی داشتند، حالا قصد دارند زیرساخت‌های هوش مصنوعی جهان را متحول کنند. ایلان ماسک در «مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان» اعلام کرد که استارتاپ هوش مصنوعی او، xAI، قصد دارد یک دیتاسنتر ۵۰۰ مگاواتی را در خاک عربستان بنا کند.

این تأسیسات بزرگ‌ترین دیتاسنتر جهان در خارج از خاک ایالات متحده خواهد بود. این پروژه در قالب یک همکاری مشترک میان xAI و استارتاپ دولتی هوش مصنوعی عربستان به نام Humain اجرا می‌شود. تأمین پردازنده‌های این مرکز نیز برعهده انویدیا خواهد بود. این توافق بخشی از یک بسته بزرگ‌تر همکاری میان شرکت‌های آمریکایی و عربستان محسوب می‌شود.

منبع دیجیاتو

انتهای پیام/