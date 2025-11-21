خبرگزاری کار ایران
افسر پیشین سی‌آی‌ای: «ترامپ» به ایران حمله کرد، زیرا اسرائیلی‌ها گفته بودند اگر حمله نکنی، ما از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد

کد خبر : 1716995
یک افسر پیشین سی‌آی‌ای می‌گوید ترامپ برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم به ایران حمله کرد.

جان کیریاکو، افسر پیشین CIA گفت:

دلیل این‌که ترامپ تصمیم گرفت ایران را بمباران کند این بود که اسرائیلی‌ها گفتند: اگر تو برای از بین بردن تأسیسات زیرزمینی ایران حمله نکنی، ما از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد.

آنها هرگز قبل از آن چنین تهدیدی نکرده بودند، بنابراین ترامپ فکر کرد که حمله به ایران ممکن است در واقع ما را از جنگ جهانی سوم نجات دهد، اگر باعث شود اسرائیلی‌ها از استفاده از سلاح هسته‌ای منصرف شوند./ انتخاب

منبع اعتماد آنلاین
