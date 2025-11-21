خبرگزاری کار ایران
۲۱ نوامبر روز جهانی سلام است

روز جهانی سلام هر سال در تاریخ ۲۱ نوامبر برگزار می‌شود و هدف آن ترویج صلح، ارتباط انسانی و جایگزینی گفت‌وگو به جای خشونت است. این روز با یک حرکت ساده یعنی گفتن «سلام» به دست‌کم ده نفر گرامی داشته می‌شود.

تاریخچه و منشأ

سال آغاز: روز جهانی سلام در سال ۱۹۷۳ توسط دو برادر آمریکایی، برایان و مایکل مک‌کورمک، پایه‌گذاری شد.  

دلیل شکل‌گیری: این روز در واکنش به جنگ یوم‌ کیپور (میان مصر و اسرائیل) ایجاد شد تا نشان دهد ارتباط و گفت‌وگو می‌تواند جایگزین خشونت شود.  

گستره جهانی: امروز بیش از ۱۸۰ کشور این روز را جشن می‌گیرند. 

فلسفه و اهمیت

ارتباط به جای خشونت: پیام اصلی روز جهانی سلام این است که اختلافات باید از طریق گفت‌وگو حل شوند، نه زور.  

قدرت یک کلمه ساده: گفتن «سلام» می‌تواند آغازگر ارتباط، دوستی و تفاهم باشد.  

حمایت جهانی: برندگان جایزه صلح نوبل، نویسندگان، هنرمندان و رهبران سیاسی از این روز حمایت کرده‌اند. 

نمونه‌های جهانی در سال ۲۰۲۵

در چین، کودکان و معلمان با ساخت کارت‌های سلام و بازی‌های گروهی این روز را جشن گرفتند.  

رسانه‌های بین‌المللی بر اهمیت این روز در ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌ها و ملت‌ها تأکید کردند.

