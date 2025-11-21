۲۱ نوامبر روز جهانی سلام است

تاریخچه و منشأ

سال آغاز: روز جهانی سلام در سال ۱۹۷۳ توسط دو برادر آمریکایی، برایان و مایکل مک‌کورمک، پایه‌گذاری شد.

دلیل شکل‌گیری: این روز در واکنش به جنگ یوم‌ کیپور (میان مصر و اسرائیل) ایجاد شد تا نشان دهد ارتباط و گفت‌وگو می‌تواند جایگزین خشونت شود.

گستره جهانی: امروز بیش از ۱۸۰ کشور این روز را جشن می‌گیرند.

فلسفه و اهمیت

ارتباط به جای خشونت: پیام اصلی روز جهانی سلام این است که اختلافات باید از طریق گفت‌وگو حل شوند، نه زور.

قدرت یک کلمه ساده: گفتن «سلام» می‌تواند آغازگر ارتباط، دوستی و تفاهم باشد.

حمایت جهانی: برندگان جایزه صلح نوبل، نویسندگان، هنرمندان و رهبران سیاسی از این روز حمایت کرده‌اند.

نمونه‌های جهانی در سال ۲۰۲۵

در چین، کودکان و معلمان با ساخت کارت‌های سلام و بازی‌های گروهی این روز را جشن گرفتند.

رسانه‌های بین‌المللی بر اهمیت این روز در ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌ها و ملت‌ها تأکید کردند.

