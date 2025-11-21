۲۱ نوامبر روز جهانی سلام است
روز جهانی سلام هر سال در تاریخ ۲۱ نوامبر برگزار میشود و هدف آن ترویج صلح، ارتباط انسانی و جایگزینی گفتوگو به جای خشونت است. این روز با یک حرکت ساده یعنی گفتن «سلام» به دستکم ده نفر گرامی داشته میشود.
تاریخچه و منشأ
سال آغاز: روز جهانی سلام در سال ۱۹۷۳ توسط دو برادر آمریکایی، برایان و مایکل مککورمک، پایهگذاری شد.
دلیل شکلگیری: این روز در واکنش به جنگ یوم کیپور (میان مصر و اسرائیل) ایجاد شد تا نشان دهد ارتباط و گفتوگو میتواند جایگزین خشونت شود.
گستره جهانی: امروز بیش از ۱۸۰ کشور این روز را جشن میگیرند.
فلسفه و اهمیت
ارتباط به جای خشونت: پیام اصلی روز جهانی سلام این است که اختلافات باید از طریق گفتوگو حل شوند، نه زور.
قدرت یک کلمه ساده: گفتن «سلام» میتواند آغازگر ارتباط، دوستی و تفاهم باشد.
حمایت جهانی: برندگان جایزه صلح نوبل، نویسندگان، هنرمندان و رهبران سیاسی از این روز حمایت کردهاند.
نمونههای جهانی در سال ۲۰۲۵
در چین، کودکان و معلمان با ساخت کارتهای سلام و بازیهای گروهی این روز را جشن گرفتند.
رسانههای بینالمللی بر اهمیت این روز در ایجاد ارتباط میان فرهنگها و ملتها تأکید کردند.