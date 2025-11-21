۲۱ نوامبر روز جهانی تلویزیون است
روز جهانی تلویزیون در تاریخ ۲۱ نوامبر هر سال برگزار میشود و توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. این روز یادآور نقش تلویزیون در اطلاعرسانی، آموزش، فرهنگسازی و ایجاد گفتوگوی جهانی است.
تاریخچه و منشأ
سال تأسیس: در دسامبر ۱۹۹۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۱ نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون اعلام کرد.
دلیل انتخاب: این تاریخ مصادف با نخستین مجمع جهانی تلویزیون در همان سال بود که رهبران رسانهای و سیاستگذاران گرد هم آمدند تا درباره تأثیر تلویزیون بر تصمیمگیری و ارتباطات جهانی بحث کنند.
اهمیت تلویزیون در جهان
ابزار ارتباطی: تلویزیون همچنان بزرگترین منبع مصرف محتوای تصویری در جهان است، حتی با وجود رشد پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی.
نقش فرهنگی: تلویزیون توانسته مرزهای جغرافیایی را درنوردد و فرهنگها را به هم نزدیک کند.
آگاهی اجتماعی: این رسانه در برجستهسازی موضوعات مهمی چون صلح، توسعه پایدار، بحرانهای زیستمحیطی و عدالت اجتماعی نقش کلیدی دارد.
چالشها و تحولات
رقابت با رسانههای نوین: ظهور سرویسهای آنلاین و OTT (مانند نتفلیکس و یوتیوب) جایگاه تلویزیون سنتی را به چالش کشیده است، اما تلویزیون همچنان به دلیل دسترسی گسترده و قدرت روایت تصویری جایگاه ویژهای دارد.
تلویزیون هوشمند: در عصر حاضر، تلویزیون تنها یک کانال پخش نیست؛ بلکه به بستری چندرسانهای برای استریم، موسیقی، بازی و مرور اینترنت تبدیل شده است.
اعتماد عمومی: با وجود تنوع رسانهها، تلویزیون هنوز برای بسیاری از مردم منبعی معتبر و قابل اعتماد برای دریافت اخبار و اطلاعات محسوب میشود.