۲۱ نوامبر روز جهانی تلویزیون است

تاریخچه و منشأ

سال تأسیس: در دسامبر ۱۹۹۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۱ نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون اعلام کرد.

دلیل انتخاب: این تاریخ مصادف با نخستین مجمع جهانی تلویزیون در همان سال بود که رهبران رسانه‌ای و سیاست‌گذاران گرد هم آمدند تا درباره تأثیر تلویزیون بر تصمیم‌گیری و ارتباطات جهانی بحث کنند.

اهمیت تلویزیون در جهان

ابزار ارتباطی: تلویزیون همچنان بزرگ‌ترین منبع مصرف محتوای تصویری در جهان است، حتی با وجود رشد پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی.

نقش فرهنگی: تلویزیون توانسته مرزهای جغرافیایی را درنوردد و فرهنگ‌ها را به هم نزدیک کند.

آگاهی اجتماعی: این رسانه در برجسته‌سازی موضوعات مهمی چون صلح، توسعه پایدار، بحران‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی نقش کلیدی دارد.

چالش‌ها و تحولات

رقابت با رسانه‌های نوین: ظهور سرویس‌های آنلاین و OTT (مانند نتفلیکس و یوتیوب) جایگاه تلویزیون سنتی را به چالش کشیده است، اما تلویزیون همچنان به دلیل دسترسی گسترده و قدرت روایت تصویری جایگاه ویژه‌ای دارد.

تلویزیون هوشمند: در عصر حاضر، تلویزیون تنها یک کانال پخش نیست؛ بلکه به بستری چندرسانه‌ای برای استریم، موسیقی، بازی و مرور اینترنت تبدیل شده است.

اعتماد عمومی: با وجود تنوع رسانه‌ها، تلویزیون هنوز برای بسیاری از مردم منبعی معتبر و قابل اعتماد برای دریافت اخبار و اطلاعات محسوب می‌شود.

