قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

742,000,000

642,352,000

سهند E اتوماتیک

990,000,000

823,600,000

اطلس S

به زودی

713,650,000

اطلس GL

748,000,000

به زودی

اطلس G

794,000,000

780,309,000

اطلس اتوماتیک

1,022,000,000

968,854,000

ساینا S

665,000,000

504,101,000

ساینا GX دوگانه سوز

762,000,000

609,709,000

ساینا اتوماتیک

853,000,000

671,347,000

کوییک RS

672,000,000

598,979,000

کوییک S

669,000,000

565,909,000

کوییک GX

678,000,000

587,428,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

673,000,000

618,683,000

کوییک GXR

695,000,000

636,135,000

شاهین GL

1,016,000,000

891,827,000

شاهین G (سانروف)

ناموجود

918,609,000

شاهین اتوماتیک GL

1,210,000,000

---

شاهین اتوماتیک G

1,254,000,000

983,226,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,503,000,000

1,222,854,000

پارس نوآ دستی

به زودی

878,460,000

سایپا 151

518,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

522,000,000

414,490,000

سایپا 151 GX

540,000,000

466,653,000

سایپا 151 GX (لاینر)

545,000,000

473,300,000

وانت زامیاد

956,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد (رادیال)

961,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز

905,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

913,000,000

توقف تولید

زامیاد اکستند EX

به زودی

981,780,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

950,000,000

1,030,700,000

کارون

1,055,000,000

1,133,687,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

2,340,000,000

1,944,925,000

چانگان CS55

3,210,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

2,990,000,000

2,107,000,000

کرولا (الیت)

3,780,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

2,970,000,000

1,787,000,000
منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
