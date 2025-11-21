تقویم آذر ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۱ آذر روز ملی صنعت سرب و روی
۳ آذر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [Nov 25th]
۵ آذر روز بسیج مستضعفان - روز جهانی شنیدن (گوش دادن) [Nov 26th]
۷ آذر روز نیروی دریایی - روز نوآوری و فناوری ایران ساخت
۸ آذر روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین [Nov 29th]
۹ آذر روز بزرگداشت شیخ مفید - روز جهانی امنیت سایبری [Nov 30th]
۱۰ آذر شهادت آیت الله سید حسن مدرس -روز مجلس - روز جهانی ایدز [Dec 1st]
۱۱ آذر شهادت میرزا کوچک خان جنگلی - روز جهانی لغو بردهداری [Dec 2nd]
۱۲ آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - روز جهانی افراد دارای معلولیت [Dec 3rd]
۱۳ آذر روز بیمه - روز جهانی بانک ها [Dec 4th]
۱۴ آذر روز جهانی داوطلبان [Dec 5th] - روز جهانی خاک [Dec 5th]
۱۵ آذر روز حسابدار
۱۶ آذر روز دانشجو - روز جهانی هوانوردی کشوری [Dec 7th]
۱۸ آذر روز سد و نیروگاه برق آبی - روز جهانی مبارزه با فساد [Dec 9th] - روز جهانی یاد قربانیان نسل کشی [Dec 9th]
۱۹ آذر تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی - روز جهانی حقوق بشر [Dec 10th]
۲۰ آذر ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) - روز مادر - روز زن - روز جهانی کوهها [Dec 11th]
۲۱ آذر روز جهانی پوشش همگانی سلامت [Dec 12th]
۲۲ آذر روز صنعت مس
۲۴ آذر روز جهانی چای [Dec 15th]
۲۵ آذر روز پژوهش
۲۶ آذر روز حمل و نقل و رانندگان
۲۷ آذر شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح - روز وحدت حوزه و دانشگاه - روز جهانی مهاجران [Dec 18th]
۲۹ آذر روز جهانی همبستگی انسانی [Dec 20th]
۳۰ آذر شب یلدا (شب چله) - پایان پاییز - روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان