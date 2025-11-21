خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1716966
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۳۰ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۳۰ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,065

دلار (بازار آزاد)

1,135,500

یورو (صرافی بانک ملی)

852,285

یورو (بازار آزاد)

1,307,100

درهم امارات

309,190

پوند انگلیس

1,482,900

لیر ترکیه

26,800

فرانک سوئیس

1,406,700

یوان چین

159,600

ین ژاپن

720,170

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

807,100

دلار استرالیا

735,200

دلار نیوزیلند

637,000

دلار سنگاپور

866,800

روپیه هند

12,810

روپیه پاکستان

4,036

دینار عراق

883

پوند سوریه

102

افغانی

17,170

کرون دانمارک

174,900

کرون سوئد

119,000

کرون نروژ

111,300

ریال عربستان

303,040

ریال قطر

323,000

ریال عمان

2,948,600

دینار کویت

3,698,900

دینار بحرین

3,011,100

رینگیت مالزی

273,300

بات تایلند

34,960

دلار هنگ کنگ

145,800

روبل روسیه

14,510

منات آذربایجان

667,700

درام ارمنستان

3,190

لاری گرجستان

420,200

سوم قرقیزستان

12,980

سامانی تاجیکستان

123,300

منات ترکمنستان

325,900
