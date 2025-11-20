۲۰ نوامبر روز جهانی فلسفه است

پیشینه و نامگذاری

یونسکو در سال ۲۰۰۲ نخستین مراسم رسمی روز جهانی فلسفه را برگزار کرد.

هدف اصلی این نامگذاری، ترویج فرهنگ گفت‌وگو، اندیشه انتقادی و احترام به تنوع فرهنگی بود.

فلسفه به معنای «دوستی با خرد» است و از دیرباز به پرسش‌های بنیادین درباره هستی، آگاهی، ارزش‌ها و زبان پرداخته است.

اهمیت روز جهانی فلسفه

فلسفه ابزاری برای مقابله با پیچیدگی‌های جهان معاصر و یافتن راه‌حل‌های عقلانی برای چالش‌های اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی است.

این روز یادآور نقش فلسفه در تقویت صلح جهانی، عدالت اجتماعی و همزیستی فرهنگی است.

یونسکو تأکید دارد که فلسفه نه تنها یک رشته دانشگاهی، بلکه شیوه‌ای برای زیستن و اندیشیدن است.

رویدادهای مرتبط

در سال‌های اخیر، کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی با حضور فیلسوفان برجسته جهان در این روز برگزار می‌شود.

در سال ۲۰۲۵، کنفرانس بین‌المللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» به صورت هم‌زمان در تبریز و وین برگزار شد و فیلسوفانی چون اسلاوی ژیژک، فرانک رودا، غلامرضا اعوانی و رابرت هانا در آن سخنرانی کردند.

این رویدادها فرصتی برای بررسی چالش‌های بنیادین بشریت و طرح پرسش‌های تازه فلسفی فراهم می‌کنند.

فلسفه و زندگی روزمره

فلسفه به ما می‌آموزد که پرسشگری را ارزشمند بدانیم و در برابر پاسخ‌های ساده‌انگارانه مقاومت کنیم.

در زندگی روزمره، فلسفه می‌تواند به تصمیم‌گیری اخلاقی، درک بهتر از دیگران و پرورش تفکر نقادانه کمک کند.

روز جهانی فلسفه فرصتی است تا هر فرد، فارغ از تخصص، به تأمل درباره معنای زندگی و مسئولیت‌های انسانی بپردازد.

