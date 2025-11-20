خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ نوامبر روز جهانی فلسفه است

۲۰ نوامبر روز جهانی فلسفه است
کد خبر : 1716663
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی فلسفه هر سال در سومین پنج‌شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود؛ در سال ۲۰۲۵ این روز برابر با ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان ۱۴۰۴) است. این روز به ابتکار یونسکو برای گرامیداشت نقش فلسفه در گفت‌وگو، صلح و اندیشه انتقادی نامگذاری شده است.

پیشینه و نامگذاری

یونسکو در سال ۲۰۰۲ نخستین مراسم رسمی روز جهانی فلسفه را برگزار کرد.  

هدف اصلی این نامگذاری، ترویج فرهنگ گفت‌وگو، اندیشه انتقادی و احترام به تنوع فرهنگی بود.  

فلسفه به معنای «دوستی با خرد» است و از دیرباز به پرسش‌های بنیادین درباره هستی، آگاهی، ارزش‌ها و زبان پرداخته است. 

اهمیت روز جهانی فلسفه

فلسفه ابزاری برای مقابله با پیچیدگی‌های جهان معاصر و یافتن راه‌حل‌های عقلانی برای چالش‌های اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی است.  

این روز یادآور نقش فلسفه در تقویت صلح جهانی، عدالت اجتماعی و همزیستی فرهنگی است.  

یونسکو تأکید دارد که فلسفه نه تنها یک رشته دانشگاهی، بلکه شیوه‌ای برای زیستن و اندیشیدن است. 

رویدادهای مرتبط

در سال‌های اخیر، کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی با حضور فیلسوفان برجسته جهان در این روز برگزار می‌شود.  

در سال ۲۰۲۵، کنفرانس بین‌المللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» به صورت هم‌زمان در تبریز و وین برگزار شد و فیلسوفانی چون اسلاوی ژیژک، فرانک رودا، غلامرضا اعوانی و رابرت هانا در آن سخنرانی کردند.  

این رویدادها فرصتی برای بررسی چالش‌های بنیادین بشریت و طرح پرسش‌های تازه فلسفی فراهم می‌کنند. 

فلسفه و زندگی روزمره

فلسفه به ما می‌آموزد که پرسشگری را ارزشمند بدانیم و در برابر پاسخ‌های ساده‌انگارانه مقاومت کنیم.  

در زندگی روزمره، فلسفه می‌تواند به تصمیم‌گیری اخلاقی، درک بهتر از دیگران و پرورش تفکر نقادانه کمک کند.  

روز جهانی فلسفه فرصتی است تا هر فرد، فارغ از تخصص، به تأمل درباره معنای زندگی و مسئولیت‌های انسانی بپردازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب