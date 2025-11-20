۲۰ نوامبر روز جهانی فلسفه است
روز جهانی فلسفه هر سال در سومین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار میشود؛ در سال ۲۰۲۵ این روز برابر با ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان ۱۴۰۴) است. این روز به ابتکار یونسکو برای گرامیداشت نقش فلسفه در گفتوگو، صلح و اندیشه انتقادی نامگذاری شده است.
پیشینه و نامگذاری
یونسکو در سال ۲۰۰۲ نخستین مراسم رسمی روز جهانی فلسفه را برگزار کرد.
هدف اصلی این نامگذاری، ترویج فرهنگ گفتوگو، اندیشه انتقادی و احترام به تنوع فرهنگی بود.
فلسفه به معنای «دوستی با خرد» است و از دیرباز به پرسشهای بنیادین درباره هستی، آگاهی، ارزشها و زبان پرداخته است.
اهمیت روز جهانی فلسفه
فلسفه ابزاری برای مقابله با پیچیدگیهای جهان معاصر و یافتن راهحلهای عقلانی برای چالشهای اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی است.
این روز یادآور نقش فلسفه در تقویت صلح جهانی، عدالت اجتماعی و همزیستی فرهنگی است.
یونسکو تأکید دارد که فلسفه نه تنها یک رشته دانشگاهی، بلکه شیوهای برای زیستن و اندیشیدن است.
رویدادهای مرتبط
در سالهای اخیر، کنفرانسها و نشستهای بینالمللی با حضور فیلسوفان برجسته جهان در این روز برگزار میشود.
در سال ۲۰۲۵، کنفرانس بینالمللی «آینده جهان و مسائل نوین فلسفی» به صورت همزمان در تبریز و وین برگزار شد و فیلسوفانی چون اسلاوی ژیژک، فرانک رودا، غلامرضا اعوانی و رابرت هانا در آن سخنرانی کردند.
این رویدادها فرصتی برای بررسی چالشهای بنیادین بشریت و طرح پرسشهای تازه فلسفی فراهم میکنند.
فلسفه و زندگی روزمره
فلسفه به ما میآموزد که پرسشگری را ارزشمند بدانیم و در برابر پاسخهای سادهانگارانه مقاومت کنیم.
در زندگی روزمره، فلسفه میتواند به تصمیمگیری اخلاقی، درک بهتر از دیگران و پرورش تفکر نقادانه کمک کند.
روز جهانی فلسفه فرصتی است تا هر فرد، فارغ از تخصص، به تأمل درباره معنای زندگی و مسئولیتهای انسانی بپردازد.