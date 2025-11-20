خبرگزاری کار ایران
۲۰ نوامبر روز جهانی سرطان لوزالمعده است

۲۰ نوامبر (سومین پنجشنبه نوامبر) به عنوان روز جهانی سرطان لوزالمعده شناخته می‌شود؛ روزی برای افزایش آگاهی عمومی درباره یکی از مرگبارترین و کمتر شناخته‌شده‌ترین سرطان‌ها در جهان.

پیشینه و هدف روز جهانی سرطان لوزالمعده

این روز نخستین بار توسط سازمان‌های بین‌المللی سلامت و انجمن‌های مبارزه با سرطان پایه‌گذاری شد تا توجه جهانی را به سرطان لوزالمعده (پانکراس) جلب کند.  

هدف اصلی آن افزایش آگاهی، تشویق به تشخیص زودهنگام، حمایت از بیماران و خانواده‌ها، و تقویت تحقیقات علمی است.  

شعارهای این روز معمولاً بر اهمیت تشخیص زودهنگام و امید به زندگی بیشتر تأکید دارند. 

اهمیت سرطان لوزالمعده

چهارمین سرطان مرگبار جهان محسوب می‌شود و نرخ بقای پنج‌ساله آن تنها حدود ۱۳٪ است.  

سالانه صدها هزار نفر در جهان به این بیماری مبتلا می‌شوند؛ در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۱۰ هزار مورد جدید و حدود ۴۶۷ هزار مرگ گزارش شده است.  

این سرطان اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و همین امر تشخیص زودهنگام را دشوار می‌کند. 

عوامل خطر

مصرف دخانیات و الکل  

چاقی و دیابت  

سن بالای ۴۰ سال (بیشتر موارد در افراد بالای ۷۰ سال دیده می‌شود)  

اختلالات ژنتیکی نادر 

علائم هشداردهنده

زردی پوست و چشم‌ها  

درد شکمی یا کمری  

کاهش وزن غیرعمدی  

بی‌اشتهایی و تغییر رنگ مدفوع 

راه‌های پیشگیری و درمان

پیشگیری: ترک دخانیات، کاهش مصرف الکل، حفظ وزن سالم، و تغذیه متعادل.  

تشخیص: تصویربرداری پزشکی، آزمایش خون و نمونه‌برداری.  

درمان: جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و مراقبت تسکینی.  

تحقیقات جدید بر روی روش‌های غربالگری و درمان‌های نوین در حال انجام است.

