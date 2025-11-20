۲۰ نوامبر روز جهانی سرطان لوزالمعده است

پیشینه و هدف روز جهانی سرطان لوزالمعده

این روز نخستین بار توسط سازمان‌های بین‌المللی سلامت و انجمن‌های مبارزه با سرطان پایه‌گذاری شد تا توجه جهانی را به سرطان لوزالمعده (پانکراس) جلب کند.

هدف اصلی آن افزایش آگاهی، تشویق به تشخیص زودهنگام، حمایت از بیماران و خانواده‌ها، و تقویت تحقیقات علمی است.

شعارهای این روز معمولاً بر اهمیت تشخیص زودهنگام و امید به زندگی بیشتر تأکید دارند.

اهمیت سرطان لوزالمعده

چهارمین سرطان مرگبار جهان محسوب می‌شود و نرخ بقای پنج‌ساله آن تنها حدود ۱۳٪ است.

سالانه صدها هزار نفر در جهان به این بیماری مبتلا می‌شوند؛ در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۱۰ هزار مورد جدید و حدود ۴۶۷ هزار مرگ گزارش شده است.

این سرطان اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و همین امر تشخیص زودهنگام را دشوار می‌کند.

عوامل خطر

مصرف دخانیات و الکل

چاقی و دیابت

سن بالای ۴۰ سال (بیشتر موارد در افراد بالای ۷۰ سال دیده می‌شود)

اختلالات ژنتیکی نادر

علائم هشداردهنده

زردی پوست و چشم‌ها

درد شکمی یا کمری

کاهش وزن غیرعمدی

بی‌اشتهایی و تغییر رنگ مدفوع

راه‌های پیشگیری و درمان

پیشگیری: ترک دخانیات، کاهش مصرف الکل، حفظ وزن سالم، و تغذیه متعادل.

تشخیص: تصویربرداری پزشکی، آزمایش خون و نمونه‌برداری.

درمان: جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و مراقبت تسکینی.

تحقیقات جدید بر روی روش‌های غربالگری و درمان‌های نوین در حال انجام است.

انتهای پیام/