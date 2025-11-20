۲۰ نوامبر روز جهانی سرطان لوزالمعده است
۲۰ نوامبر (سومین پنجشنبه نوامبر) به عنوان روز جهانی سرطان لوزالمعده شناخته میشود؛ روزی برای افزایش آگاهی عمومی درباره یکی از مرگبارترین و کمتر شناختهشدهترین سرطانها در جهان.
پیشینه و هدف روز جهانی سرطان لوزالمعده
این روز نخستین بار توسط سازمانهای بینالمللی سلامت و انجمنهای مبارزه با سرطان پایهگذاری شد تا توجه جهانی را به سرطان لوزالمعده (پانکراس) جلب کند.
هدف اصلی آن افزایش آگاهی، تشویق به تشخیص زودهنگام، حمایت از بیماران و خانوادهها، و تقویت تحقیقات علمی است.
شعارهای این روز معمولاً بر اهمیت تشخیص زودهنگام و امید به زندگی بیشتر تأکید دارند.
اهمیت سرطان لوزالمعده
چهارمین سرطان مرگبار جهان محسوب میشود و نرخ بقای پنجساله آن تنها حدود ۱۳٪ است.
سالانه صدها هزار نفر در جهان به این بیماری مبتلا میشوند؛ در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۱۰ هزار مورد جدید و حدود ۴۶۷ هزار مرگ گزارش شده است.
این سرطان اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و همین امر تشخیص زودهنگام را دشوار میکند.
عوامل خطر
مصرف دخانیات و الکل
چاقی و دیابت
سن بالای ۴۰ سال (بیشتر موارد در افراد بالای ۷۰ سال دیده میشود)
اختلالات ژنتیکی نادر
علائم هشداردهنده
زردی پوست و چشمها
درد شکمی یا کمری
کاهش وزن غیرعمدی
بیاشتهایی و تغییر رنگ مدفوع
راههای پیشگیری و درمان
پیشگیری: ترک دخانیات، کاهش مصرف الکل، حفظ وزن سالم، و تغذیه متعادل.
تشخیص: تصویربرداری پزشکی، آزمایش خون و نمونهبرداری.
درمان: جراحی، شیمیدرمانی، پرتودرمانی و مراقبت تسکینی.
تحقیقات جدید بر روی روشهای غربالگری و درمانهای نوین در حال انجام است.