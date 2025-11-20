۲۰ نوامبر روز صنعتی شدن آفریقا است

پیشینه و اهمیت روز صنعتی شدن آفریقا

نامگذاری: سازمان ملل متحد در سال‌های پایانی قرن بیستم، ۲۰ نوامبر را به عنوان روز صنعتی شدن آفریقا تعیین کرد تا توجه جهانی را به ضرورت توسعه صنعتی این قاره جلب کند.

محور اصلی: تمرکز این روز بر عرضه صنایع تولیدی آفریقا در بازار آزاد قاره و ایجاد فرصت‌های تازه برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.

پیام دبیرکل سازمان ملل: آنتونیو گوترش در پیام‌های خود تأکید کرده که توسعه صنعتی فراگیر و پایدار برای دستیابی به اهداف دستور کار ۲۰۳۰ حیاتی است. این امر علاوه بر اشتغال‌زایی، موجب کاهش فقر، گرسنگی و نابرابری، توانمندسازی زنان و گسترش فرصت‌ها برای جوانان می‌شود.

جایگاه صنعتی شدن در توسعه پایدار آفریقا

اشتغال و رفاه اجتماعی: صنعتی شدن می‌تواند میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کند و به کاهش نرخ بیکاری در میان جوانان آفریقایی کمک کند.

کاهش وابستگی: توسعه صنایع داخلی باعث کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش ارزش افزوده محصولات می‌شود.

محیط زیست و سلامت: صنایع پایدار می‌توانند نقش مهمی در مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود سلامت عمومی ایفا کنند.

همکاری‌های بین‌المللی: کشورهایی مانند ترکیه، چین، هند و برزیل طی دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در آفریقا انجام داده‌اند. به طور مثال، ترکیه در سال ۲۰۱۸ حجم سرمایه‌گذاری خود را به ۴۶ میلیارد دلار رساند.

