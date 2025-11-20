خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

«هیولای دریا» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«آب‌های جهنمی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«سرانجام، استاد ایپ» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«بیدارگری» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«تعقیب سرد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«نقاب آهنین» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«شیار ۱۴۳» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«مسیر همیشگی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«دنیای لوکا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«الهیار و مهرو» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«اژدها وارد می‌شود» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«میکی ۱۷» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«درختان مادر» ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو

