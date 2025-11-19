سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در جهان/ ۸۰ درصد سکتههای مغزی قابل پیشگیری است
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول شاخه نورولوژی انجمن فیزیوتراپی ایران، از افزایش نگرانکننده آمار سکته مغزی در جهان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که پیشگیری و توانبخشی بهموقع در مهار این پدیده موثر باشد.
بیماریهای سیستم عصبی را مهمترین گروه از بیماریهای غیرواگیر عنوان کرد و افزود: سکته مغزی در راس ۱۰ بیماری مهم این حیطه قرار دارد.
وی با اشاره به گزارش سازمان جهانی سکته مغزی، هشدار داد که از هر چهار فرد بالغ بالای ۲۵ سال، یک نفر در طول عمر خود دچار سکته مغزی خواهد شد.
این پزشک متخصص افزود: برآوردهای جهانی بیماریها در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد سکته مغزی در میان بیماریهای غیرواگیر، دومین علت مرگومیر با حدود هفت میلیون مورد در سال و سومین علت مرگومیر و ناتوانی ترکیبی در سراسر جهان است.
دکتر نقدی با اشاره به افزایش قابلتوجه بار این بیماری از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ یادآور شد: در این بازه زمانی، افزایش ۷۰ درصدی در بروز سکتههای مغزی، افزایش ۴۴ درصدی در مرگومیر ناشی از آن و افزایش ۸۶ درصدی در شیوع این عارضه گزارش شده است.
وی با بیان اینکه بهرغم این آمار نگرانکننده، نکته امیدوار کننده قابل پیشگیری بودن ۸۰ درصد از سکتههای مغزی است.
به گفته این پزشک متخصص، این مهم با تغییر در سبک زندگی و پیروی از توصیههای متخصصان سلامت محقق میشود.
این استاد دانشگاه، نقش متخصصان توانبخشی بهویژه فیزیوتراپیستها را در این زمینه اساسی و مهم ارزیابی کرد و گفت: آنان با ترویج سبک درست زندگی و تشویق عموم مردم به انجام فعالیتهای فیزیکی کافی و اصولی، میتوانند در کاهش عوامل خطر مهم سکته مغزی مانند دیابت و فشارخون و پیشگیری از این عارضه به افراد کمک کنند.
دکتر نقدی از دیگر فواید فیزیوتراپی را شروع زودهنگام آن پس از سکته مغزی دانست و افزود: تشویق بیمار به فعالیت و تحرک از زمان بستری، نهتنها موجب بهبودی سریعتر بیماران میگردد، بلکه در کاهش بروز سکتههای مغزی بعدی نیز موثر است.
مسئول شاخه نورولوژی انجمن فیزیوتراپی ایران، درمان فیزیوتراپی این بیماری را شامل طیف وسیعی از خدمات و روشها دانست که نیازمند درمان همهجانبه توسط تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه رکن اصلی درمان این بیماران، انجام تمرینات اختصاصی است، اما فیزیوتراپیستها با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین مانند تجهیزات رباتیک، تمرینات مبتنی بر واقعیت مجازی، تحریکات الکتریکی و مغناطیسی از روی جمجمه و همچنین فیزیوتراپی از راه دور، نیز نقش بسزایی در بهبود بیماران پس از سکته مغزی و ارتقای کیفیت زندگی آنان ایفا میکنند.
دکتر نقدی با تاکید بر اینکه بهبودی سکته مغزی محدود به ۶ ماه اول ابتلا نیست و میتواند سالها ادامه یابد، از افراد مبتلا و در معرض خطر خواست پس از ترخیص نیز روند درمان خود را پیگیری کنند.
وی هدف اصلی شاخه نورولوژی انجمن فیزیوتراپی ایران را ترویج و توسعه روشهای بهروز فیزیوتراپی و برداشتن گامهای موثر در پیشگیری و درمان سکته مغزی عنوان کرد.