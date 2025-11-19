۱۹ نوامبر روز جهانی مرد است
روز جهانی مرد هر سال در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) برگزار میشود و هدف آن توجه به سلامت، نقش اجتماعی و دستاوردهای مردان در جامعه است. این روز فرصتی برای قدردانی از نقش مثبت مردان و همچنین پرداختن به چالشهای خاص آنان است.
تاریخچه و شکلگیری
۱۹۹۲: نخستین بار توسط توماس اوستر در کشور مالت مطرح شد.
۱۹۹۹: دکتر جروم تیلوسینگ، استاد تاریخ در دانشگاه وست ایندیز در ترینیداد و توباگو، این روز را به شکل مدرن بنیانگذاری کرد.
امروز این مناسبت در بیش از ۶۰ کشور جهان گرامی داشته میشود.
اهداف و فلسفه روز جهانی مرد
تمرکز بر سلامت جسمی و روانی مردان و آگاهیبخشی درباره بیماریها و مشکلاتی که کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
برجستهسازی نقش مردان در خانواده، جامعه و محیط کار؛ از پدری و همسری گرفته تا مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی.
ترویج برابری جنسیتی و ایجاد گفتوگو برای روابط متوازنتر میان زنان و مردان.
معرفی الگوهای مثبت مردانه و مقابله با کلیشههای منفی.
توجه به مشکلات اجتماعی مانند خشونت، تبعیض و فشارهای روانی که بر مردان اثر میگذارد.
اهمیت اجتماعی و فرهنگی
برخلاف روز پدر که تنها بر نقش پدری تمرکز دارد، روز جهانی مرد ابعاد گستردهتری را شامل میشود: از سلامت گرفته تا جایگاه اجتماعی.
این روز فرصتی برای گفتوگوی جهانی درباره رفاه مردان و پسران است و به ایجاد جامعهای برابر و سالمتر کمک میکند.
در بسیاری از کشورها، برنامههای آموزشی، کارگاههای سلامت و کمپینهای اجتماعی در این روز برگزار میشود.