۱۹ نوامبر روز جهانی مرد است

روز جهانی مرد هر سال در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) برگزار می‌شود و هدف آن توجه به سلامت، نقش اجتماعی و دستاوردهای مردان در جامعه است. این روز فرصتی برای قدردانی از نقش مثبت مردان و همچنین پرداختن به چالش‌های خاص آنان است.

تاریخچه و شکل‌گیری

۱۹۹۲: نخستین بار توسط توماس اوستر در کشور مالت مطرح شد.  

۱۹۹۹: دکتر جروم تیلوسینگ، استاد تاریخ در دانشگاه وست ایندیز در ترینیداد و توباگو، این روز را به شکل مدرن بنیان‌گذاری کرد.  

امروز این مناسبت در بیش از ۶۰ کشور جهان گرامی داشته می‌شود. 

اهداف و فلسفه روز جهانی مرد

تمرکز بر سلامت جسمی و روانی مردان و آگاهی‌بخشی درباره بیماری‌ها و مشکلاتی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.  

برجسته‌سازی نقش مردان در خانواده، جامعه و محیط کار؛ از پدری و همسری گرفته تا مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی.  

ترویج برابری جنسیتی و ایجاد گفت‌وگو برای روابط متوازن‌تر میان زنان و مردان.  

معرفی الگوهای مثبت مردانه و مقابله با کلیشه‌های منفی.  

توجه به مشکلات اجتماعی مانند خشونت، تبعیض و فشارهای روانی که بر مردان اثر می‌گذارد. 

اهمیت اجتماعی و فرهنگی

برخلاف روز پدر که تنها بر نقش پدری تمرکز دارد، روز جهانی مرد ابعاد گسترده‌تری را شامل می‌شود: از سلامت گرفته تا جایگاه اجتماعی.  

این روز فرصتی برای گفت‌وگوی جهانی درباره رفاه مردان و پسران است و به ایجاد جامعه‌ای برابر و سالم‌تر کمک می‌کند.  

در بسیاری از کشورها، برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌های سلامت و کمپین‌های اجتماعی در این روز برگزار می‌شود.

